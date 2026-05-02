Carol Duarte: Ascensão Internacional e Compromisso com o Audiovisual Brasileiro

A atriz Carol Duarte, revelada em 'A Força do Querer', fala sobre sua carreira em ascensão, seus projetos no Brasil e na Itália, e o impacto de seu trabalho no cenário internacional.

A atriz Carol Duarte , conhecida por seu papel marcante na novela 'A Força do Querer' de 2017, onde interpretou Ivan, um personagem transgênero, está vivendo um momento de grande destaque em sua carreira.

Sua atuação sensível e autêntica a projetou nacionalmente e, em menos de uma década, ela acumulou projetos significativos tanto no Brasil quanto no exterior. Em 2023, Carol participou do filme italiano 'La Chimera', premiado no Festival de Cannes. Em 2026, ela protagonizará 'Eva', também na Itália, interpretando uma mulher enigmática em busca de pais desaparecidos.

Apesar do sucesso na Europa, a atriz demonstra um forte compromisso com o audiovisual brasileiro, tendo recentemente concluído a terceira temporada da série 'Os Outros' no Globoplay, onde interpreta Patrícia, uma caseira com sonhos de mudança. Em entrevista, Carol compartilha suas experiências trabalhando com diferentes formatos e em diversos países, relembrando o impacto duradouro de seu papel em 'A Força do Querer'.

Na série 'Os Outros', Carol interpreta Patrícia, uma personagem que se destaca por sua resiliência e desejo de superar as limitações impostas por sua realidade. Ela é uma cuidadora que sonha em escapar de sua rotina, o que atraiu a atriz para o papel. Carol destaca a importância de personagens que não se rendem diante das adversidades e que buscam ativamente uma vida melhor.

A série 'Os Outros' é reconhecida por sua trama intensa e complexa, que atrai o público por sua capacidade de provocar reflexão e identificação. A atriz acredita que as pessoas buscam no entretenimento não apenas diversão, mas também a oportunidade de explorar temas relevantes e se conectar com emoções coletivas. Ela compara a série a filmes de terror e suspense, que utilizam o medo e a tensão para abordar questões profundas e estimular o debate.

Carol Duarte aprecia a versatilidade de transitar entre o teatro, a televisão e o cinema, tanto no Brasil quanto no exterior. Ela valoriza as diferentes lógicas de cada meio, destacando a natureza colaborativa e industrial do audiovisual em contraste com a espontaneidade e o caráter artesanal do teatro. A atriz ressalta que cada formato oferece desafios e oportunidades únicas, permitindo que ela explore diferentes aspectos de sua arte.

Sua participação em 'La Chimera' abriu portas para novos projetos na Itália, culminando em seu primeiro papel principal no filme 'Eva'. Carol acredita que o interesse estrangeiro pela cultura brasileira contribui para atrair a atenção de diretoras como Alice Rohrwacher e Emanuela Rossi para seu trabalho. A estreia de 'Vida Invisível' em Cannes em 2018 também desempenhou um papel importante nesse processo, consolidando sua presença no cenário internacional





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