Carne de Panela: Receita Saudável e Saborosa para o Jantar

Aprenda a preparar uma carne de panela saudável e saborosa, com dicas de cortes, temperos e legumes. Receita versátil e reconfortante.

A carne de panela é um prato clássico da cozinha brasileira, conhecido por sua textura macia e caldo encorpado. Perfeita para um jantar saudável, nutritivo e cheio de sabor, essa receita utiliza ingredientes frescos, legumes variados e temperos naturais, resultando em combinações equilibradas e suculentas.

Ideal para quem busca refeições caseiras mais leves e reconfortantes no fim do dia. A preparação é simples, mas exige paciência para que a carne e os legumes cozinhem lentamente, liberando todo o seu sabor. Para preparar uma carne de panela, a escolha do corte é fundamental. Cortes como paleta bovina, acém, coxão duro ou músculo são os mais indicados, pois possuem gordura entremeada e colágeno, que se transformam em gelatina durante o cozimento, conferindo suculência e maciez.

Tempere a carne com sal, pimenta-do-reino e ervas como tomilho, cominho, páprica defumada ou cúrcuma, de acordo com a preferência. O segredo está em dourar bem os cubos de carne em azeite quente, em fogo médio, formando uma crosta dourada que sela os sucos. Não tente colocar muita carne de uma vez na panela; doure em porções para garantir uma coloração uniforme. Após dourar toda a carne, reserve.

Na mesma panela, refogue uma cebola picada até ficar dourada, acrescente alho e misture rapidamente para não queimar. Adicione tomates maduros picados, molho ou extrato de tomate e folha de louro. Cozinhe em fogo médio até o molho engrossar levemente, mexendo para evitar que grude. Esse refogado é a base do sabor.

Volte a carne para a panela, cubra com caldo de legumes ou água quente, tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo. O tempo de cozimento varia de 45 minutos a 1 hora e meia, dependendo do corte. Verifique a maciez com um garfo; a carne deve se desfazer facilmente. Enquanto a carne cozinha, prepare os legumes.

Cenoura, batata, inhame, salsão, abóbora, quiabo, cogumelos e ervilha são opções que combinam bem. Adicione os legumes mais duros primeiro, como cenoura e batata, e os mais macios, como quiabo e ervilha, no final. O caldo deve engrossar naturalmente, sem necessidade de espessantes. Se preferir, pode amassar alguns pedaços de batata para ajudar a engrossar.

Finalize com ervas frescas como salsinha, cebolinha ou coentro. Essa receita é extremamente versátil. Você pode variar os temperos: experimente com pimenta calabresa para um toque picante, ou com gengibre e molho de soja para uma versão oriental. Os legumes da estação sempre dão um charme especial.

Sirva com arroz branco soltinho, purê cremoso de batatas ou um pão rústico para mergulhar no caldo. A carne de panela também é ótima como base para tortas, escondidinhos ou recheio de pastéis. Aproveite as sobras para incrementar sanduíches ou massas. Além de saborosa, a carne de panela oferece benefícios nutricionais.

Carne bovina é rica em proteínas, ferro e vitaminas do complexo B. Os legumes adicionam fibras, vitaminas e minerais, tornando o prato equilibrado. O caldo concentrado, feito com ossos ou legumes, fornece colágeno e nutrientes que fortalecem as articulações. Para uma versão mais leve, retire o excesso de gordura antes de servir. É uma refeição completa que alimenta o corpo e a alma.

Tradicionalmente, a carne de panela é associada ao aconchego familiar e às refeições de domingo. Cada região do Brasil tem sua variação: no Nordeste, acrescenta-se leite de coco e azeite de dendê; no Sul, capricham-se no chimichurri; em Minas Gerais, o quiabo é presença garantida. Não importa a versão, o princípio é o mesmo: cozinhar com paciência e amor.

A carne de panela é um convite para reunir a família em volta da mesa e compartilhar momentos de prazer e nutrição. Se preferir um preparo mais rápido, utilize uma panela de pressão. Doure a carne e refogue os temperos normalmente, cubra com caldo, tampe e cozinhe por cerca de 25 minutos após pegar pressão. Depois, acrescente os legumes e cozinhe por mais 5 a 10 minutos.

O resultado é igualmente saboroso, mas em menos tempo. A carne de panela também pode ser congelada por até três meses. Embalada em porções individuais, é uma ótima opção para refeições práticas durante a semana. Basta descongelar na geladeira e aquecer em fogo baixo, adicionando um pouco de água se necessário





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