Carne de panela com caldo encorpado e batatas

Uma receita simples e deliciosa para um almoço saboroso e quente.
Poucas preparações combinam tanto com temperaturas baixas quanto pratos cozidos lentamente em caldo encorpado e ingredientes frescos. A carne de panela , por exemplo, além de perfumar a cozinha, ajuda a deixar o almoço mais gostoso.
Inclusive, as receitas dela podem ganhar releituras mais leves sem perder textura macia nem sabores intensos. Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio-alto e sele os cubos de acém aos poucos até ficarem bem dourados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem macios.
Acrescente o tomate, o extrato de tomate, as pápricas, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Retorne a carne para a panela e adicione a folha de louro e o caldo de carne. Cozinhe em fogo baixo, com a panela parcialmente tampada, por aproximadamente 1 hora e 20 minutos, até a carne começar a desmanchar.
Acrescente as batatas e as cenouras e cozinhe por mais 30 minutos, mexendo ocasionalmente, até os legumes ficarem macios e o caldo engrossar naturalmente. Finalize com salsa e sirva ainda quente
Carne De Panela Caldo Encorpado Batatas Cenouras Salsa
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Exportações recordes de carne suína aceleram para atender Sudeste AsiáticoAvanço das exportações também trouxe um aumento significativo no nível de exigência imposto aos frigoríficos brasileiros, principalmente após o fortalecimento das regras sanitárias
Read more »
Filho do fundador da marca espanhola Mango é preso por suspeita de envolvimento na morte do pai | Mundo e CiênciaEmpresário morreu após cair de uma montanha durante uma caminhada em dezembro de 2024
Read more »
China e EUA avançam em acordo para reduzir tarifas em comércioAcordo inclui retomada de exportações de carne dos EUA e compra de 200 aeronaves da Boeing
Read more »
Carne bovina: China libera exportação de 3 frigoríficos do BrasilCarne bovina: China autoriza exportação de três frigoríficos, incluindo unidade da JBS, após fim de suspensão por critérios técnicos.
Read more »