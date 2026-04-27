Carne bovina: preços altos devem persistir até 2026 devido a cotas de exportação para a China

A carne bovina brasileira enfrenta um período de preços elevados, impulsionados por uma nova cota de exportação imposta pela China. A redução da oferta interna, combinada com a alta demanda externa, deve manter os preços em patamares altos ao longo de 2026 e além.

A situação da carne bovina no Brasil apresenta um cenário desafiador para os consumidores e preocupante para o setor produtivo. Os preços já estão elevados e a expectativa é que permaneçam altos até 2026, e possivelmente além, devido a uma combinação de fatores complexos.

O principal deles é a imposição de uma cota anual de compra de carne brasileira pela China, que, ao ser atingida, acarreta taxas elevadas sobre as exportações excedentes, desincentivando as vendas. Embora possa parecer que a redução das exportações aumentaria a oferta interna e, consequentemente, diminuiria os preços, a realidade é que os frigoríficos tendem a reduzir o abate de gado para evitar um excesso de oferta e prejuízos financeiros.

Essa diminuição na produção resulta em uma menor disponibilidade de carne no mercado interno, mantendo os preços em patamares elevados. A cota chinesa, estabelecida em 1,106 milhão de toneladas anuais a partir de 2026, com um limite total de 2,8 milhões de toneladas até 2028, e uma taxação de 55% sobre volumes superiores, praticamente inviabiliza a exportação fora desse limite.

Os números do primeiro trimestre de 2026 indicam um aumento de quase 20% nas exportações em comparação com o mesmo período do ano anterior, com 325,42 mil toneladas destinadas à China. No entanto, o setor se preocupa com o histórico de pico de exportação no segundo semestre, o que pode levar ao esgotamento da cota rapidamente.

A dependência do mercado chinês, combinada com o ajuste da oferta e a dinâmica do varejo, sugere que a carne bovina permanecerá cara ao longo do ano, inclusive durante o período eleitoral. A insatisfação dos frigoríficos com a postura do governo é evidente, com relatos de falta de avanços nas negociações para ampliar ou renegociar a cota e ausência de intervenção para mitigar os riscos. O impacto dessa dinâmica já se reflete nos preços em toda a cadeia produtiva.

A arroba do boi gordo atingiu R$ 368,54 no mercado a prazo em São Paulo em abril, a maior média mensal já registrada pelo Cepea. Em janeiro, o valor era de R$ 324,51, representando um aumento de 13,6% em apenas quatro meses. A média parcial de 2026 já supera a média de todo o ano de 2025, mesmo antes do segundo semestre, período tradicionalmente de alta nos preços.

No varejo, a picanha ultrapassa os R$ 80/kg em São Paulo, Minas Gerais e Paraná, enquanto o filé-mignon sem cordão excede os R$ 100/kg em todos os estados pesquisados. Cortes mais populares, como acém e paleta, já custam mais de R$ 40/kg em alguns mercados. Esses altos preços exercem pressão sobre os indicadores econômicos, contribuindo para a retomada da inflação de alimentos.

Em março, o grupo alimentação e bebidas registrou um aumento de 1,56%, com as carnes avançando 1,73%, de acordo com o IBGE. A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) aponta que os cortes do traseiro subiram 3,01% em março, acumulando altas de 6,29% no ano e 9,71% em 12 meses, enquanto os cortes do dianteiro avançaram 4,31% no mesmo período.

O próprio Ministério da Fazenda projeta uma aceleração da inflação de alimentos em 2026, citando a menor oferta de carne bovina devido à retenção de fêmeas no Brasil e nos Estados Unidos. O paradoxo reside no fato de que, apesar da redução das exportações para a China, a carne não se torna mais acessível no Brasil.

A lógica da cadeia produtiva é mais complexa, pois, ao atingir a cota, os frigoríficos tendem a diminuir o ritmo de abate para evitar o excesso de oferta, o que, por sua vez, reduz a disponibilidade interna. Fernando Henrique Iglesias, coordenador de Inteligência de Mercado da Safras & Mercado, descreve o primeiro quadrimestre como atípico, com uma aceleração das negociações que impulsionou os preços na cadeia pecuária.

Ele não prevê um alívio significativo no segundo semestre, e sim uma migração do consumo para proteínas mais baratas. Embora os preços possam recuar ligeiramente, permanecerão em um patamar elevado, tornando a carne bovina menos competitiva e incentivando a busca por alternativas mais acessíveis.

A situação exige atenção e medidas estratégicas para mitigar os impactos negativos sobre os consumidores e a economia, mas a falta de ação governamental e a complexidade da dinâmica do mercado tornam o cenário desafiador e a perspectiva de preços altos, uma realidade para o futuro próximo





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