A pesquisa incluiu 24 adultos pré-diabéticos com sobrepeso ou obesidade e revelou que o consumo regular de carne bovina, equivalente a 6 a 7 onças por dia, não afetou o controle da glicose, função da insulina ou outras medidas de cardiometabolismo em comparação com uma dieta com frango.

Notícias em português Os pesquisadores realizaram ensaios clínicos randomizados com adultos pré-diabéticos com sobrepeso ou obesidade, avaliando o impacto do consumo regular de carne bovina (entre 6 a 7 onças, ou cerca de 170 a 198 gramas, por dia) em comparação com uma dieta com frango, na função das células beta pancreáticas, sensibilidade à insulina e marcadores cardiometabólicos.

No período de 28 dias, os participantes seguiram duas dietas, uma com carne bovina e outra com frango. As dietas incluíam refeições diárias com fajitas, hambúrgueres, ensopados, burritos e refogados.

Finalmente, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os grupos em nenhuma das medidas relacionadas à função pancreática ou sensibilidade à insulina. A pesquisa se beneficia das evidências científicas existentes que demonstram o apoio à saúde do coração quando carne bovina é consumida como parte de um padrão alimentar saudável e não afeta negativamente medidas de regulação do açúcar no sangue ou inflamação.

Ao integrar a carne bovina em uma dieta saudável, a carne pode preencher aglúnias nutricionais essenciais e não piorar o perfil de risco cardiometabólico em comparação com o frango. Segundo Indika Edirisinghe, professor de Ciência dos Alimentos e Nutrição do Illinois Institute of Technology, embora o estudo tenha durado apenas um mês, este período costuma ser suficiente para detectar efeitos metabólicos mensuráveis.

Os autores confirmam que a organização não interferiu na coleta nem na análise dos dados e que não interferiu no processo de publicação, além de revisar uma versão preliminar do manuscrito. Além disso, o estudo identificou a associação de dados da FDA otorritima entre o uso de Wegovy e a neuropatia óptica, sendo mais forte o uso de Wegovy do que Ozempic.

Alguns cientistas analisaram vibrações internas da pirâmide de Quéops e identificaram fatores que ajudam a sustentá-la durante terremotos há mais de milênios.





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