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Carme Lúcia destaca importância da educação e combate à violência contra mulheres e liberdade de imprensa

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Carme Lúcia destaca importância da educação e combate à violência contra mulheres e liberdade de imprensa
Cármen LúciaHistórias De VidaEducação Superior
📆5/16/2026 12:51 AM
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A ministra Cármen Lúcia compartilhou sua trajetória como estudante e professora de Direito e reafirmou a ideia de que o aprendizado superior não se limita ao ensino formal, e está presente em diferentes espaços da vida. Ela relaciona o combate à violência contra mulheres e liberdade de imprensa à defesa da democracia. Em seguida, Cármen Lúcia abordou o papel da educação em ampliar os sentimentos de insegurança e vulnerabilidade quando não temos acesso ao conhecimento. Manifestou a importância da convivência presencial e a capacidade de desenvolver diferentes perspectivas de compreensão da realidade. Em seguida, ela compartilhou seu posicionamento em relação às ameaças à educação em tempos de pandemia e caracterizou o papel da educação em formar seres mais éticos e responsáveis.

Ao relembrar sua trajetória como estudante e professora de Direito, a ministra afirmou que o aprendizado não se limita ao ensino formal e está presente em diferentes espaços de convivência.

A educacão é como se fosse uma candeia, uma luz que a gente tem permanentemente a nos guiar. Cármen Lúcia relaciona combate à violência contra mulheres e liberdade de imprensa à defesa da democracia. Segundo ela, a falta de acesso ao conhecimento amplia sentimentos de insegurança e vulnerabilidade. Educar-se significa desenvolver a capacidade de compreender a realidade e de conviver com diferentes perspectivas.

Para a ministra, a convivência presencial no processo de aprendizagem é importante, pois não há tela, não há a melhor tecnologia do mundo que substitua o olhar humano, a prosa no pátio e o abraço do outro. Ao encerrar sua participação, ela afirmou que a educação deve contribuir para formar pessoas ‘felizes, éticas e responsáveis por si e por todos os outros’. Carme Lúcia relaciona o combate à violência contra mulheres e liberdade de imprensa à defesa da democracia.

Ao comentar, no Festival LED Globo Rio, os casos de feminicídio no país, a ministra do STF afirmou que as mulheres buscam o direito de viver com autonomia e segurança. Ypê suspende ressarcimento de produtos com risco de contaminação. Fundão irá reunir de R$ 250 milhões a R$ 300 milhões, para adquirir unidades já prontas ou que estejam em fase final de conclusão, diz a empresa. CEOs da Meta, Alphabet, TikTok e Snap voltam a depor no Senado dos EUA

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