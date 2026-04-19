Carlos Vinicius defende Luis Castro e critica cultura de demissão, priorizando o Brasileirão

Atacante do Vasco, Carlos Vinicius, em um desabafo contundente, expressou seu descontentamento com as cobranças por uma possível demissão do técnico Luis Castro. O jogador defendeu a rotatividade de elenco como medida preventiva contra lesões e reafirmou o Campeonato Brasileiro como a principal prioridade para o clube, pedindo confiança no trabalho da comissão técnica e na diretoria. A fala ocorre em paralelo à notícia da Real Sociedad, campeã da Copa do Rei com o gol mais rápido da história do torneio.

Carlos Vinicius veio à público defender o técnico do Grêmio , Luis Castro , e criticou veementemente a pressão por uma possível demissão do comandante. Em um desabafo forte, o atacante deixou claro sua posição: "Não vou abraçar essa cultura" de exigir a saída imediata de treinadores após alguns resultados negativos.

Ele ressaltou que a prioridade do clube no momento é o Campeonato Brasileiro, e que a rotação de jogadores é essencial para evitar lesões graves, citando um exemplo de um atleta do São Paulo que sofreu uma lesão muscular após jogar duas partidas em sequência em competições diferentes. "A gente não deixa a Sul-Americana, está ligado em tudo", afirmou Carlos Vinicius, mas enfatizou que o foco principal é o Brasileirão. Ele exemplificou a situação com Marcos Antônio, do São Paulo, que teria se lesionado em decorrência da sequência de jogos. "Estiramento no jogador, que, muito por baixo, dá 15 dias (de ausência). Vai ficar três ou quatro semanas fora, dependendo do grau", explicou, demonstrando preocupação com a saúde e o rendimento dos atletas. O atacante compreende a frustração do torcedor quando o time não vence, mas pede paciência e confiança no trabalho que está sendo desenvolvido. "Eu também quero ganhar sempre, quando perde eu sofro como o torcedor. Mas quero que eles entendam que a gente sabe o que está fazendo aqui dentro", argumentou, pedindo que a torcida confie na comissão técnica. Ele fez questão de salientar que as decisões não são tomadas unilateralmente e que o diálogo é constante. "Eu não pego o controle do clube e tomo as decisões sozinho. Sempre converso com três ou quatro pessoas que preciso trocar ideia. Essas pessoas me fortalecem nas minhas decisões. Nunca fui general, sempre fui de diálogo", disse. A prioridade máxima, segundo ele, é afastar o Vasco da zona de rebaixamento e evitar um novo sofrimento para a torcida, como ocorreu na temporada anterior. "O que é mais importante para o Vasco? Será que o torcedor quer sofrer como ano passado? Estamos dando prioridade para o Brasileiro", complementou. Ao analisar o fim de uma série negativa de cinco jogos sem vitórias, Carlos Vinicius destacou o bom aproveitamento geral da equipe desde sua chegada. Ele admitiu que o Vasco está pagando o preço por um início de Campeonato Brasileiro abaixo do esperado. "Sempre é bom ganhar, principalmente se tratado de Campeonato Brasileiro. Desde que cheguei, disputei 24 pontos, nós ganhamos 15. Se você continua com essa margem, vai brigar pela Libertadores", bradou, mostrando otimismo com o potencial da equipe. "Infelizmente, o Vasco começou mal o campeonato e está pagando um pouco daquela conta do início, de 12 pontos ganhar um. Mas não adianta ficar chorando o leite derramado. É trabalhar sempre procurando as vitórias", continuou. O atacante também ressaltou a importância do descanso para o bom desempenho em campo. "Hoje o time correu bem e se apresentou bem porque estava descansado. Quem muito quer, nada tem. Até porque na Sul-Americana nós perdemos com seis jogadores que antes da minha chegada eram titulares. Então não tem essa de time A e time B. O jogador que está no grupo do Vasco precisa ter condições de jogar. Hoje foi mais uma prova disso", salientou. Ele reforçou a mensagem que tem passado aos torcedores sobre a necessidade de renovação do elenco. "O que falei na terça para o torcedor eu repito: não adianta botar sempre os mesmos em campo, eles não vão aguentar e vão estourar. O torcedor está de parabéns pelo que fez hoje, incentivou do começo ao fim. Falei com o Pedrinho, que a vitória foi dele também. Conversou bastante no CT esta semana, é um presidente atuante, que está sempre com a gente. Vasco tem que brigar lá em cima, se distanciar lá de baixo. E isso acontece buscando as vitórias como fomos hoje", exaltou. Por fim, Carlos Vinicius lamentou os resultados recentes fora de casa, nos quais o time acredita ter merecido a vitória. "Os três últimos empates fora de casa nós merecíamos ter ganhado: do Cruzeiro, do Remo e do Coritiba. Infelizmente pecamos pelos nossos próprios erros. Sempre bom vencer porque dá confiança ao grupo", finalizou. Em outro lance noticiado, a Real Sociedad conquistou o título da Copa do Rei ao superar o Atlético de Madrid nos pênaltis, após marcar o gol mais rápido da história da competição





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