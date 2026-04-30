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Carlos Vinícius faz história ao desperdiçar o mesmo pênalti três vezes em uma jogada

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Carlos Vinícius faz história ao desperdiçar o mesmo pênalti três vezes em uma jogada
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📆4/30/2026 3:25 AM
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O atacante do Palmeiras protagonizou um lance inédito ao perder três cobranças consecutivas de pênalti na mesma jogada contra o Palestino pela Copa Sul-Americana, marcando um momento único no futebol.

O jogo entre Palmeiras e Palestino , pela Copa Sul-Americana , entrou para a história do futebol por um lance inédito e surpreendente. O atacante Carlos Vinícius protagonizou uma cena extremamente rara ao desperdiçar o mesmo pênalti três vezes na mesma jogada, algo nunca antes registrado no esporte.

Aos 8 minutos do primeiro tempo, o jogador cobrou a penalidade máxima, mas o goleiro Sebastián Pérez defendeu a bola. No entanto, a arbitragem determinou que a cobrança fosse repetida devido a um adiantamento. Na segunda tentativa, nova infração foi marcada, exigindo uma terceira cobrança. Sob grande pressão, Carlos Vinícius escorregou no momento do chute e, novamente, viu a bola ser defendida pelo goleiro, desta vez de forma legal, consolidando um episódio incomum e memorável no futebol.

Apesar de raro, o futebol já presenciou outras noites difíceis para cobradores de pênaltis. Em 2025, o colombiano Edwin Cardona, por exemplo, perdeu dois pênaltis no empate entre Atlético Nacional e São Paulo pela Copa Libertadores. Já Darío Benedetto desperdiçou duas cobranças decisivas pelo Boca Juniors contra o Corinthians na edição de 2022 do torneio.

No entanto, o caso mais emblemático segue sendo o de Martín Palermo, que perdeu três pênaltis em um único jogo da Copa América de 1999, defendendo a Argentina contra a Colômbia, embora em cobranças distintas e não repetidas. No Brasil, episódios semelhantes também marcaram época. Raí teve duas cobranças defendidas por Dida em um clássico entre São Paulo e Corinthians, enquanto Paulo Henrique Ganso perdeu dois pênaltis contra o Flamengo.

Mais recentemente, Alan Patrick também entrou nessa lista ao desperdiçar duas cobranças pelo Internacional. Ainda assim, o que aconteceu com Carlos Vinícius se destaca pela singularidade: três tentativas na mesma penalidade, todas sem sucesso. Este episódio, que dificilmente será esquecido tão cedo, reforça a imprevisibilidade e a emoção do futebol, onde até os melhores jogadores podem enfrentar momentos de grande pressão e adversidade.

A partida entre Palmeiras e Palestino, além de ser um confronto importante na Copa Sul-Americana, agora também é lembrada por esse momento histórico e inusitado, que certamente será discutido e analisado por muito tempo

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