Carlos Slim Lucra Bilhões com Venda de Ações em Petroleiras em Meio a Crise Geopolítica

O empresário mexicano Carlos Slim e sua família embolsaram lucros bilionários ao vender parte de suas participações em empresas petrolíferas americanas, cujas ações dispararam devido a tensões geopolíticas que elevam os preços do petróleo. A família Slim, através do Control Empresarial de Capitais, reduziu significativamente suas posições na PBF Energy e na Talos Energy, aproveitando o aumento expressivo no valor dos ativos.

O empresário mexicano Carlos Slim e sua família estão colhendo lucros expressivos de suas particip ações em empresas petrolíferas nos Estados Unidos, que experimentaram uma valorização notável em suas ações recentemente, impulsionada pelas crescentes tensões geopolítica s que elevam os preços da gasolina.

Através de seu veículo de investimento, o Control Empresarial de Capitais, a família Slim vendeu aproximadamente US$ 497 milhões em ações da PBF Energy Inc. ao longo deste ano. Essa desvinculação representa uma redução superior a um terço de sua participação, em um cenário onde as ações da refinaria de petróleo praticamente dobraram de valor, influenciadas pelo conflito entre Estados Unidos e Irã, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Adicionalmente, a família negociou a venda de quase US$ 40 milhões de sua participação na Talos Energy Inc., sediada em Houston. As ações desta última empresa atingiram seu pico de três anos em março, um mês que também marcou o período de maior volume de transações da família Slim na PBF Energy neste ano, conforme indicam registros regulatórios dos Estados Unidos.

Arturo Elias Ayub, genro e porta-voz de Carlos Slim, explicou em entrevista por telefone que as empresas estão apresentando bom desempenho, mas que a posição da família havia se expandido excessivamente, tornando este um momento oportuno para realizar vendas a um preço vantajoso. Ele fez questão de ressaltar que essa movimentação não configura uma alteração na estratégia de investimentos do grupo.

Carlos Slim, a pessoa mais rica da América Latina, com uma fortuna estimada em US$ 130 bilhões pelo Índice de Bilionários da Bloomberg, construiu grande parte de sua riqueza através da gigante das telecomunicações América Movil SAB. Nos últimos anos, o magnata mexicano, de 86 anos, tem diversificado seus investimentos, direcionando uma parcela cada vez maior de seu capital para empresas de petróleo e gás, consolidando-se como um dos principais investidores privados no setor energético mexicano.

As ações da Talos e da PBF registraram valorizações superiores a 30% neste ano, refletindo o impacto do conflito no Oriente Médio, que gerou interrupções nas cadeias de suprimentos globais. A família Slim tem aumentado sistematicamente suas participações nessas empresas no ano anterior, demonstrando sua habilidade em capitalizar os ciclos do mercado de commodities.

O Control Empresarial de Capitales já havia adquirido ações da PBF durante a pandemia, quando a demanda por gasolina sofreu uma queda drástica, permitindo que a empresa de investimentos obtivesse lucros substanciais em 2022, período de reabertura da economia global e de interrupção no fornecimento de combustíveis refinados devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. Dados compilados pela Bloomberg revelam que a empresa vendeu ações da PBF este ano por um valor até 268% superior aos preços de aquisição em 2025, enquanto esta foi a primeira vez que a família Slim reduziu sua participação na Talos desde que se tornou acionista em 2023.

As vendas mais recentes ocorreram em 7 de abril, com a família se desfazendo de ações da PBF por até US$ 47,50, um valor cerca de 70% maior do que o preço das ações da empresa no final de 2025. Representantes da PBF, com sede em Parsippany, e da Talos, que detém participação em um dos projetos energéticos mais promissores do México, não comentaram o assunto.

Mesmo após as vendas recentes, Carlos Slim, que investe no setor de energia há mais de uma década, permanece como um dos principais acionistas da PBF e da Talos, detendo participações majoritárias avaliadas em mais de US$ 1,3 bilhão no total, segundo o índice de riqueza da Bloomberg. Seu patrimônio pessoal já aumentou em cerca de US$ 19 bilhões neste ano, posicionando-o entre os dez maiores ganhadores no índice diário da Bloomberg das 500 pessoas mais ricas do mundo. Esse crescimento é atribuído em parte à expansão contínua de seu conglomerado de telecomunicações, apesar da crescente concorrência da maior operadora de telefonia móvel da América Latina.

Outros investimentos significativos de Slim incluem o Grupo Financeiro Inbursa, atuante nos setores bancário e de seguros, e a FCC, empresa imobiliária espanhola. O Control Empresarial de Capitales também possui participação na Harbour Energy, sediada em Londres, que opera no setor de petróleo e gás mexicano, demonstrando a amplitude e a diversificação do portfólio de investimentos da família Slim no setor energético e em outras áreas estratégicas.

O notável aumento na fortuna de Carlos Slim e sua família, impulsionado em grande parte por seus investimentos estratégicos no setor de energia, reflete uma notável capacidade de antecipar e capitalizar as dinâmicas de mercado, especialmente em um contexto de volatilidade geopolítica. A venda de parte de suas participações em empresas como PBF Energy e Talos Energy não significa um desinteresse no setor, mas sim uma otimização de portfólio, buscando realizar lucros substanciais em um momento de alta valorização, ao mesmo tempo em que mantém posições estratégicas.

O sucesso financeiro da família Slim neste ano, que os coloca entre os maiores ganhadores globais, sublinha a resiliência e a astúcia de seus investimentos, que vão além das telecomunicações e se estendem a setores cruciais como o de energia e o imobiliário. A estratégia de investimento da família, caracterizada pela aquisição em momentos de baixa e a venda em picos de valorização, tem se mostrado consistentemente eficaz, consolidando sua posição como um dos atores financeiros mais influentes e bem-sucedidos do mundo, com um olhar atento às oportunidades emergentes e às flutuações do mercado global, adaptando-se de maneira proativa às complexidades do cenário econômico e geopolítico contemporâneo





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