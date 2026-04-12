Carlos Santana em Woodstock: A Cobra, o LSD e o Sucesso Internacional

Documentário revela a história da apresentação de Carlos Santana em Woodstock, marcada por alucinações e desafios. O filme mostra a jornada do músico, desde a experiência com LSD até a consolidação de sua carreira.

Qual o maior desafio para um músico diante de uma multidão de 400.000 pessoas, em um show que pode impulsioná-lo ao sucesso internacional? Para Carlos Santana , a experiência em Woodstock foi marcada por um desafio inusitado: lidar com a alucinação de sua guitarra se transformando em uma cobra. O documentário Carlos, disponível no Prime Video da Amazon, revela os bastidores dessa apresentação histórica.

Antes de subir ao palco no segundo dia do festival, em 16 de agosto de 1969, Santana ingeriu uma dose de LSD, fornecida por Jerry Garcia, líder do Grateful Dead. A expectativa era que o efeito da droga passasse antes do show, mas a realidade foi bem diferente. O ácido intensificou-se, provocando alucinações que o fizeram enxergar sua guitarra como um réptil ameaçador. Apesar do desafio, Santana entregou uma performance memorável de 45 minutos, que se tornou um dos momentos icônicos de Woodstock. Os closes em seu rosto durante a apresentação mostram o músico de olhos fechados, com expressões faciais intensas, retratando o esforço para lutar contra a serpente imaginária, conforme o próprio Santana relata.\A apresentação de Santana em Woodstock foi um divisor de águas em sua carreira. Contudo, sua entrada no festival se deu em circunstâncias bem distintas daquelas de outras estrelas do rock como The Who e Jimi Hendrix. Santana ainda não havia lançado nenhum disco, sua fama se restringia a apresentações no Filmore West, casa de shows lendária em São Francisco. Foi Bill Graham, proprietário do local e empresário de Santana, quem insistiu em sua participação no festival. O cachê recebido por Santana foi de 750 dólares, um valor modesto em comparação aos 18.000 dólares pagos a Jimi Hendrix. Apesar disso, a apresentação foi um sucesso, abrindo portas para o reconhecimento nacional e internacional. Em agosto do mesmo ano, seu primeiro álbum foi lançado, impulsionado por sucessos como Evil Ways e Soul Sacrifice. A sonoridade de Santana, com a fusão de rock e música latina, fruto da influência de suas raízes, conquistou o público. Nascido em Jalisco, no México, filho de um violinista mariachi, Santana cresceu em San Francisco, onde testemunhou o auge do rock psicodélico. A mistura única de estilos musicais e a energia contagiante de suas performances conquistaram uma legião de fãs.\Ao longo de sua prolífica carreira, Santana explorou diversas vertentes musicais. Ele mergulhou no universo fusion, influenciado por John Coltrane, em uma fase marcada pela superação do vício em drogas e uma transformação visual, adotando ternos brancos e cabelos cortados. Essa mudança coincidiu com um período de busca espiritual no início dos anos 70, inspirado pelo guru Sri Chinmoy. Nessa fase, Santana gravou álbuns sob o pseudônimo de Devadip, que significa “a lâmpada, a luz e o olho de Deus”. Apesar da qualidade desses trabalhos, eles não alcançaram o mesmo sucesso comercial de seus primeiros álbuns. Santana, então, voltou-se para um formato mais pop, sendo recompensado pelo estrondoso sucesso de Supernatural, de 1999, que liderou as paradas em mais de dez países e conquistou nove prêmios Grammy em 2000. Aos 78 anos, Santana continua ativo, em turnê pelos Estados Unidos com a Oneness Tour 2026. No documentário, ele reage com bom humor ao ser lembrado de que seu estilo musical já foi descrito como “mariachi psicodélico”. Essa definição simplifica a complexidade artística de um músico que, ao lado de Eric Clapton e Jimmy Page, permanece como um dos grandes guitar heroes dos anos 60. A experiência em Woodstock, com a alucinação da cobra no palco, demonstra a resiliência e a determinação de Santana em superar desafios e deixar sua marca na história da música





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