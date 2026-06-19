Carlos Parreira enfrenta novo desafio de saúde após carreira triunfante

Resumo da condição atual de Carlos Parreira e de sua carreira no futebol brasileiro.

Carlos Alberto Parreira , nascido em 11 de agosto de 1940, mantém-se relevante na história do futebol brasileiro. No dia 18 de outubro, ele foi admitido na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Samaritano, localizado na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Os dados divulgados indicam que não houve alteração no estado de sua internação entre os dias 18 e 19, mantendo o quadro de observação constante. Embora nenhuma informação clínica detalhada tenha sido emitida, a sua permanência em regime intensivo demonstra a gravidade do quadro que o envolve. No ano de 2023, durante exames de rotina, Parreira foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta o sistema linfático.

Em maio do ano seguinte, o ex-técnico divulgou que, após o tratamento inicial, considerou a doença curada e retomou uma vida normal. Contudo, no último trimestre de 2025 o linfoma reapareceu, forçando a retomada de terapias intensivas, incluindo quimioterapia e radioterapia. Mesmo diante dessa reemergência, Parreira mantém uma postura otimista, cumprindo os protocolos médicos com disciplina e transmitindo esperança a fãs e colegas. A trajetória de Parreira no cenário esportivo é marcada por conquistas notáveis.

Ele conduziu a seleção brasileira à vitória na Copa do Mundo de 1994, seu quarto título mundial, reforçando a tradição do país no futebol internacional. Pouco tempo depois, liderou a equipe à conquista da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2005, mantendo o país no topo do cenário continental e intercontinental.

Além disso, foi parte integrante da campanha de 1970 como preparador físico, contribuindo para o tricampeonato do Brasil. Além de suas funções com a seleção, Parreira comandou clubes de destaque, como Fluminense, Corinthians, Atlético-MG, Internacional e Santos, aplicando suas metodologias de treinamento em diferentes contextos. Ele também dirigiu equipes de seleções estrangeiras, incluindo África do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait, expandindo sua influência no futebol global.

Mesmo enfrentando desafios de saúde, Parreira continua a inspirar técnicos e jogadores, deixando um legado de resiliência e dedicação





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