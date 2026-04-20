Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka brilham e conquistam o Prêmio Laureus 2026

O tenista Carlos Alcaraz foi eleito o melhor esportista masculino do ano no Prêmio Laureus em Madri, enquanto Aryna Sabalenka venceu na categoria feminina, marcando um domínio do tênis mundial na temporada.

O mundo do esporte voltou os seus olhares para Madri, na Espanha, nesta segunda-feira, dia 20 de abril de 2026, para acompanhar a aguardada cerimônia de entrega do Prêmio Laureus , frequentemente aclamado como o Oscar do Esporte. Em uma noite marcada por muito glamour e reconhecimento de trajetórias excepcionais, o tenista espanhol Carlos Alcaraz foi o grande protagonista ao ser coroado como o melhor esportista masculino do ano.

A conquista de Alcaraz coroa uma temporada absolutamente brilhante, na qual o atual número 2 do ranking mundial demonstrou uma resiliência técnica e física admirável. Durante o período avaliado, o jovem prodígio espanhol levantou oito troféus, com destaque absoluto para as suas campanhas vitoriosas nos prestigiados Grand Slams de Roland Garros e do US Open, consolidando-se como uma das maiores forças do circuito profissional. A disputa pelo troféu foi extremamente acirrada, visto que a lista de indicados reunia nomes de peso em suas respectivas modalidades, como o italiano Jannik Sinner, o icônico piloto de MotoGP Marc Márquez, o craque do futebol Ousmane Dembélé, o recordista do salto com vara Mondo Duplantis e o ciclista Tadej Pogacar. O momento da premiação tornou-se ainda mais emblemático para o atleta local, uma vez que o troféu foi entregue pessoalmente pelas lendas do esporte e ídolos do futebol nacional, Luís Figo e Iker Casillas. A atmosfera festiva em Madri serviu como um cenário ideal para que Alcaraz celebrasse a sua ascensão meteórica, que já o coloca na história da modalidade ao lado de grandes nomes do tênis mundial. O prestígio conferido pelo Laureus reforça a longevidade e a competitividade que o espanhol traz para as quadras, motivando gerações de novos atletas que veem nele um exemplo de dedicação e disciplina extrema dentro do profissionalismo esportivo. Além do triunfo de Carlos Alcaraz no setor masculino, a premiação reservou um reconhecimento especial para o tênis também na categoria feminina, provando a supremacia do esporte com raquetes no atual cenário internacional. A tenista Aryna Sabalenka, atual número 2 do ranking mundial da WTA, foi a grande vencedora do troféu de melhor esportista do ano entre as mulheres. Sabalenka superou concorrentes de altíssimo nível em modalidades distintas, como as futebolistas Aitana Bonmatí, as atletas de pista Sydney McLaughlin-Levrone, Melissa Jefferson-Wooden e Faith Kipyegon, além da nadadora recordista Katie Ledecky. A vitória de Sabalenka sublinha uma era de ouro para o tênis global, com talentos que não apenas dominam os rankings de pontos, mas que também inspiram milhões de fãs através da superação de limites constantes. Com essa dupla vitória, o tênis reafirma a sua posição de destaque no panteão esportivo mundial, celebrando a excelência demonstrada por Alcaraz e Sabalenka em uma noite inesquecível de gala em território espanhol





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