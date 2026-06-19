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Carlos Alberto Parreira continua internado com quadro de inflamação pulmonar

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Carlos Alberto Parreira continua internado com quadro de inflamação pulmonar
Carlos Alberto ParreiraSeleção BrasileiraCopa Do Mundo
📆6/19/2026 7:09 PM
📰jornalodia
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O ex-técnico da seleção brasileira permanece sedado e respirando com auxílio de aparelhos no Hospital Samaritano Barra, na Zona Oeste do Rio.

Carlos Alberto Parreira , ex-técnico da seleção brasileira , continua internado no Hospital Samaritano Barra, na Zona Oeste do Rio, após apresentar quadro de inflamação pulmonar. De acordo com boletim médico divulgado, o ex-técnico permanece sedado e respirando com auxílio de aparelhos.

Ainda não há previsão de alta. Parreira foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin em 2023, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Ele marcou o seu nome na história ao conquistar a Copa do Mundo de 1994 como técnico, além de ter participado da campanha do tri, em 1970, como preparador físico. Pelo Brasil, também venceu a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005.

Ele acumulou passagens por Fluminense, Corinthians, Atlético-MG, Internacional e Santos, além das seleções da África do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. O Hospital Samaritano Barra informa que o paciente Carlos Alberto Parreira continua internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com quadro de inflamação pulmonar. Ele está sedado e respira com auxílio de aparelhos. No momento, seu quadro pulmonar apresenta melhora, mas ainda necessita de cuidados intensivos.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital

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Carlos Alberto Parreira Seleção Brasileira Copa Do Mundo Linfoma De Hodgkin Inflamação Pulmonar

 

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