Carlo Ancelotti to lead Brazil in 2026 World Cup

The article discusses the predictions for the upcoming 2026 World Cup, with Spain, France, and Argentina being the favorites. It also mentions the other teams like England, Portugal, and Brazil, who are considered among the top contenders.

Carlo Ancelotti comandará a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 - Erica Martin/Agência O Dia Rio - Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo de 2026, diversas análises de supercomputadores e modelos matemáticos já tentam responder a principal pergunta do futebol mundial: quem será o próximo campeão do mundo?

Na maioria das previsões, três seleções despontam como favoritas: Espanha, França e Argentina são as favoritas, enquanto Inglaterra, Portugal e Brasil correm por fora. Porém, nem todas as previsões seguem o consenso. O economista e matemático alemão Joachim Klement, conhecido por acertar os últimos três campeões, apontou a Espanha como a favorita. O levantamento mais detalhado até o momento foi realizado pela Opta Analyst, empresa especializada em estatísticas esportivas.

O supercomputador simulou a competição 25 mil vezes e apontou a Espanha com maiores chances de conquistar o título. Segundo a projeção, os espanhóis venceram 16,1% das simulações. O modelo leva em consideração fatores como desempenho recente, ranking, qualidade e histórico. A Espanha é apontada como a principal força da Copa do Mundo de 2026.

Além da previsão da Opta Analyst, a seleção espanhola foi a grande campeã nas análises da Universidade de Tecnologia de Dortmund, na Alemanha, e também da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Brasil. Até mesmo a simulação do jogo EA FC, da EA Sports, apontou o título espanhol. Vice-campeã em 2022 e campeã em 2018, a França segue sendo apontada como uma das favoritas da competição.

Análises da própria Opta Analyst destacam a consistência da seleção francesa nos últimos Mundiais. Nas últimas sete edições, foram quatro semifinais.

Além disso, a geração atual conta com jogadores talentosos como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, atual melhor do mundo. Atual campeã mundial, a Argentina chega embalada pelo sucesso recente e pela manutenção de uma base sólida montada pelo técnico Lionel Scaloni. Mesmo sem aparecer na liderança das previsões, os argentinos figuram constantemente entre os quatro principais favoritos em diversos modelos estatísticos. Porém, vão precisar superar a 'maldição' do campeão para conquistar o tetracampeonato mundial.

O último campeão que conseguiu defender o título mundial foi o Brasil em 1962. Campeão pela primeira vez em 1958, a seleção brasileira repetiu o feito quatro anos depois. Desde então, nunca mais houve um campeão consecutivo na Copa do Mundo. Em 2022, a França chegou perto de colocar um ponto final na 'maldição', mas amargou o vice-campeonato para a Argentina, no Catar.

Mas existe esperança para a Argentina. O supercomputador da Universidade de Reading, na Inglaterra, fez previsões sobre a Copa do Mundo de 2026 e chegou a conclusão que os argentinos são os favoritos. Ao todo, foram 10 mil simulações, com um 'equilíbrio no topo'. Os atuais campeões mundiais venceram a maioria das vezes, seguido por França e Espanha, praticamente empatados em segundo e terceiro lugar.

Maior campeão da história das Copas do Mundo, com cinco títulos, o Brasil não aparece com protagonismo nas previsões. A seleção brasileira até figura entre os cinco principais favoritos, mas venceu apenas 6,7% das simulações da Opta Analyst. Ainda assim, a força individual do elenco e o peso da camisa fazem com que analistas e casas de apostas mantenham o Brasil no grupo dos principais candidatos. A Inglaterra também surge frequentemente entre os favoritos.

Apesar do bom desempenho recente em competições internacionais, existe dúvidas sobre a capacidade de transformar o potencial em conquistas. Já Portugal aparece como uma das seleções mais talentosas do Mundial, mas ainda não convenceu. O estudo do jornal espanhol 'Marca' colocou portugueses, ingleses e brasileiros atrás de Espanha, Argentina e França





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