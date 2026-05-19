Carlo Ancelotti divulga lista final de 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti anunciou em um evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a lista final de 26 jogadores da Seleção Brasileira para participar da Copa do Mundo no México, Canadá e Estados Unidos. A decisão da lista foi encontrada após reunião com os jogadores e comissão técnica. Antes do mundial, os convocados se enfrentarão em dois amistosos: contra o Panamá, no dia 31 de maio, e contra o Egito, no dia 6 de junho.

O técnico Carlo Ancelotti anunciou em um evento no Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, no dia 18, a lista definitiva dos 26 jogadores da Seleção Brasileira para participar da Copa do Mundo no México, Canadá e Estados Unidos.

A definição da lista foi feita em reuniões nesta manhã, na sexta-feira, pouco antes do almoço. Antes do mundial, os jogadores se enfrentarão em dois amistosos: contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e em Cleveland, nos EUA, contra o Egito, no dia 6 de junho. A Seleção estreia na Copa contra o Marrocos, no dia 14, às 19h.

O jogo contra o Haiti, outro jogo de H aqui no grupo C, está marcado para o dia 18





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo Seleção Brasileira Lista De Convocados Amistosos Futebol No México Canadá E Estados Unidos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Já sabia? Neymar atualiza bio do Instagram antes de ser anunciado na convocaçãoTécnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira, dia 18, os 26 convocados

Read more »

Esposa de Endrick, Gabriely Miranda celebra convocação do jogador e mostra comemoraçãoCarlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira, 17, que jogadores irão defender a Seleção Brasileira

Read more »

Belle Silva faz publicação ironizando a convocação após Thiago Silva ficar de fora da Copa do MundoCarlo Ancelotti não escolheu o jogador para defender a Seleção Brasileira neste ano

Read more »

A Era de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira: Liderança, História e ExpectativasUma exploração profunda sobre a trajetória de Carlo Ancelotti, seu estilo de gestão baseado na tranquilidade e a missão de reconquistar a Copa do Mundo com o Brasil.

Read more »