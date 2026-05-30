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Carlo Ancelotti banca Neymar e nega pressão: 'Brasil não tem uma estrela como Pelé ou Ronaldo'

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Carlo Ancelotti banca Neymar e nega pressão: 'Brasil não tem uma estrela como Pelé ou Ronaldo'
Carlo AncelottiNeymarBilly Gilmour
📆5/30/2026 10:13 PM
📰Terranoticiasbr
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O técnico do Napoli, Carlo Ancelotti, afirmou que o Brasil não tem uma estrela como Pelé ou Ronaldo, em entrevista recente. Isso foi dito após a lesão do meio-campista Billy Gilmour, que se machucou durante um amistoso contra Curaçao.

O técnico do Napoli, Carlo Ancelotti , afirmou que o Brasil não tem uma estrela como Pelé ou Ronaldo, em entrevista recente. Isso foi dito após a lesão do meio-campista Billy Gilmour , que se machucou durante um amistoso contra Curaçao.

A lesão foi confirmada pela Federação Escocesa de Futebol e Gilmour será afastado da equipe para iniciar o processo de recuperação. O técnico Steve Clarke lamentou a perda de Gilmour, que é um dos principais nomes da geração escocesa e vinha sendo peça frequente nas convocações da seleção. A Escócia se enfrentará ao Brasil no dia 24 de junho, pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti também banca o jogador Neymar e nega pressão sobre a seleção, revelando a escalação da equipe. A ausência de Gilmour será sentida na equipe, especialmente em um momento crítico como a Copa do Mundo. O treinador também destacou a importância do meio-campista dentro e fora de campo, destacando suas habilidades e caráter. A lesão de Gilmour é um golpe duro para a equipe e todos os envolvidos desejam uma rápida recuperação

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Carlo Ancelotti Neymar Billy Gilmour Copa Do Mundo Futebol

 

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