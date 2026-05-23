Caridós Notícias de Futebol: Faltas, Oportunidades Perderes e Impédimentos em Espanha - 27/02/2023

Este texto é uma resumo de faltas, exercícios desperdiçados e impedimentos ocorridos durante um jogo de futebol em Espanha, em 27/02/2023. O resumo é baseado em informações de fontes oficiais ou confiáveis do campo de futebol.

Williot Swedberg levou uma falta no campo defensivo após cruzamento de Fer López. Marcos Alonso cobrou com cabeça, mas Isaac Romero cometeu falta ao parar o passe em área grande.

Tato em Williot Swedberg (Celta de Vigo) também resultou em falta após cruzamento de Fer López. Uma falta mais tarde foi cometida por Oso. César Azpilicueta sofreu falta em campo defensivo, cobrada por Gabriel Suazo. Outra falta foi cometida por Lucien Agoumé.

Ionut Radu sofreu falta no campo defensivo após cruzamento. Uma falta mais tarde foi cometida por Gabriel Suazo na tentativa de passe em profundidade. Isaac Romero sofreu falta no campo adversário, com finalização em área grande e chance desperdiçada por Williot Swedberg. Gabriel Suazo tentou passe em profundidade para Alexis Sánchez em posição irregular, mas impedimento acabou por impedir a troca de bola. Lucien Agoumé sofreu falta em campo defensivo





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