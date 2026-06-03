Carga de café avaliada em R$ 719 mil é recuperada em ação policial no Rio

A carga de café foi recuperada após uma tentativa de roubo na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. A ação terminou com dois homens detidos por policiais militares.

Policiais recuperaram um caminhão carregado com café avaliado em cerca de R$ 719 mil durante uma ação em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. A carga de café foi recuperada após uma tentativa de roubo na Avenida Brasil , na altura de Bonsucesso.

A ação terminou com dois homens detidos por policiais militares. De acordo com a corporação, policiais do 22º BPM (Maré) receberam informações sobre um caminhão que estaria sendo escoltado por um carro de passeio em circunstâncias suspeitas. Com base no relato, as equipes realizaram um cerco na região e conseguiram interceptar os veículos. Durante a abordagem, dois suspeitos foram detidos.

Um terceiro homem conseguiu fugir antes da chegada dos agentes, abandonando um simulacro de arma de fogo utilizado na ação. Além da carga de café, os policiais recuperaram o caminhão roubado e apreenderam o veículo que dava apoio à ação criminosa. A ação foi realizada em parceria com a Polícia Militar do Rio de Janeiro





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