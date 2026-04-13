Cardiologista é acusado de abusos sexuais por mais de 40 mulheres no Rio Grande do Sul

Um médico cardiologista foi preso preventivamente após ser acusado por mais de 40 mulheres de cometer abusos sexuais durante consultas e exames no Rio Grande do Sul. As vítimas relatam um padrão de comportamento, e o caso está sendo investigado pela Polícia e pelo Conselho Regional de Medicina.

Pelo menos 40 mulheres denunciaram um médico cardiologista por supostos abusos sexuais cometidos durante consultas e exames no Rio Grande do Sul. O médico, Daniel Kollet, de 55 anos, foi preso preventivamente no final de março, na cidade de Taquara, localizada a cerca de 86 km de Porto Alegre. A prisão ocorreu em seu próprio consultório, local onde, segundo as denúncias , grande parte dos crimes teriam ocorrido.

A investigação teve início após três pacientes procurarem a Polícia para relatar os abusos. Após a prisão do suspeito, um número expressivo de outras 39 mulheres também registraram denúncias, ampliando significativamente a dimensão do caso. Os relatos das vítimas apresentam um padrão de comportamento preocupante: os abusos, em sua maioria, aconteciam dentro do consultório ou em salas de exames, locais que deveriam ser ambientes de segurança e cuidado para as pacientes. Segundo a investigação policial, o médico teria agido dessa forma por pelo menos dois anos, perpetrando os abusos de maneira consistente e reiterada. Uma das pacientes, em depoimento, relatou ter sido vítima de estupro durante uma consulta. A mulher descreveu que o médico a agarrou por trás e chegou a tentar abrir suas calças, demonstrando a gravidade e a violência dos atos. A abrangência dos relatos e a semelhança nos detalhes reforçam a necessidade de uma investigação minuciosa e a busca por justiça para as vítimas. Além dos relatos das pacientes, uma enfermeira que trabalhou com o especialista também prestou depoimento, detalhando um episódio em que acordou com o médico sobre seu corpo, indicando uma potencial violência sexual em seu ambiente de trabalho. Uma ex-funcionária também relatou um episódio de assédio, descrevendo que o médico pegou sua mão e a colocou dentro da calça dele, evidenciando um padrão de comportamento inadequado e criminoso. As vítimas, em seus depoimentos, apontam que Kollet, em um primeiro momento, utilizava elogios e outras formas de aproximação para criar um vínculo com as mulheres, buscando assim, se aproveitar da confiança e da vulnerabilidade das pacientes. A Polícia apurou que o profissional se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas, muitas das quais eram pacientes que nunca haviam consultado um cardiologista e, portanto, desconheciam a dinâmica dos exames e as práticas habituais em uma consulta médica. Ao final das consultas, o médico supostamente solicitava que as pacientes mantivessem segredo sobre o que havia ocorrido, possivelmente na tentativa de evitar que os crimes fossem denunciados e a verdade viesse à tona. O cardiologista foi indiciado por violação sexual mediante fraude, um crime que se caracteriza pela utilização de engano ou artifício para obter vantagem sexual. Além disso, ele também está sendo investigado por estupro e estupro de vulnerável, crimes que podem ter penas mais severas, dependendo da comprovação dos fatos. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (CRM-RS) abriu uma sindicância para apurar o caso e analisar a conduta do médico. Caso as denúncias sejam comprovadas, Kollet poderá ter seu registro profissional cassado, o que o impediria de exercer a medicina. A defesa de Daniel Kollet, por sua vez, afirma que ele nega veementemente as acusações de crimes. Um pedido de liberdade provisória foi apresentado pela defesa e está em análise na Justiça, aguardando a decisão judicial sobre o futuro do médico e a possibilidade de responder ao processo em liberdade





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abuso Sexual Cardiologista Prisão Rio Grande Do Sul Denúncias Investigação Violência

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Internações por Gripe Aumentam no Centro-Sul, Enquanto Norte e Nordeste Apresentam QuedaBoletim Infogripe da Fiocruz aponta aumento nas internações por gripe no Centro-Sul, com queda nos casos de influenza A no Norte e Nordeste. Treze estados permanecem em alerta para SRAG, destacando a importância da vacinação.

Read more »

Dez pessoas morrem em ataques israelenses no sul do LíbanoAFP

Read more »

PL lança Zucco como pré-candidato a governador do RSNo evento, Zucco entregou uma carta simbólica a Flávio Bolsonaro com uma avaliação de possíveis demandas do Rio Grande do Sul em relação ao governo federal.

Read more »

Seleção brasileira feminina goleia Coreia do Sul na estreia do Fifa SeriesA equipe comandada pelo técnico Arthur Elias alcança os três pontos e lidera o campeonato pelo número de gols marcados

Read more »

Futebol feminino: Brasil goleia Coreia do Sul na estreia do Fifa SeriesSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Obras de ciclovias avançam no Rio de Janeiro: Tijuca, Zona Sul e Centro recebem melhoriasIniciadas obras de novas ciclovias em diferentes regiões do Rio de Janeiro, com destaque para a Tijuca, Zona Sul e Centro. A iniciativa faz parte de um plano de expansão da malha cicloviária da prefeitura. Medidas de segurança e regulamentação do uso de veículos de mobilidade urbana também são abordadas.

Read more »