Cardiologista Daniel Kollet Vira Réu por Crimes Sexuais Contra Três Pacientes no RS

O médico cardiologista Daniel Kollet foi denunciado e agora é réu por estupro de vulnerável contra três pacientes adultas. O caso, que envolve abusos cometidos em seu consultório particular, teve a denúncia aceita pelo TJRS. O médico já havia sido preso em março por importunação sexual.

O cardiologista Daniel Kollet foi formalmente acusado e agora figura como réu em um processo que apura crimes sexuais perpetrados contra três pacientes adultas, em incidentes ocorridos durante atendimentos médicos em seu consultório particular. A denúncia formalizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) teve seu recebimento acolhido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ( TJRS ), que tornou pública a decisão nesta quinta-feira, dia 16.

A acusação principal que recai sobre o médico é a de estupro de vulnerável. O MPRS fundamenta essa tipificação na compreensão de que as pacientes se encontravam em uma condição de vulnerabilidade circunstancial, inerente à própria relação médico-paciente estabelecida. O trâmite processual aguarda agora a citação formal do réu. Somente após esta etapa, que o notifica oficialmente sobre o processo em curso, poderá ser apresentada a sua defesa formal, conhecida como resposta à acusação. É importante ressaltar que o doutor Kollet já havia sido detido anteriormente, no dia 30 de março, no próprio consultório onde os alegados crimes ocorreram. Na ocasião, sua prisão se deu em virtude de acusações de importunação sexual e posse sexual mediante fraude, envolvendo um número superior a 30 vítimas na cidade de Taquara, RS. As investigações preliminares indicam que o médico se valia da confiança depositada pelas pacientes em sua profissão, de sua posição de autoridade como profissional de saúde e do estado de fragilidade em que muitas se encontravam durante as consultas para cometer os abusos. Segundo o delegado Valeriano Garcia Neto, responsável pela investigação, o modus operandi do acusado envolvia aproximar-se das vítimas enquanto estas estavam sem roupa, realizando toques, abraços e beijos sem o consentimento explícito e livre das mulheres. A análise dos depoimentos prestados por três das vítimas, cujas idades variam entre 30 e 42 anos, revelou uma notável semelhança e coerência nos relatos, o que reforça a tese policial sobre o padrão de conduta do suspeito. Em um dos casos mais graves, a vítima tinha apenas 16 anos na época em que os fatos ocorreram. As diligências investigativas também apontaram que este tipo de conduta ilícita vinha sendo praticada pelo médico há, pelo menos, dois anos. Em todas as situações relatadas, ao final de cada consulta após os atos abusivos, o médico solicitava às vítimas que mantivessem sigilo sobre os acontecimentos. Em declarações à CNN Brasil, o delegado Garcia Neto informou que, durante o momento de sua prisão, o médico teria admitido, de forma informal, que realizava abraços nas pacientes, alegando que sua intenção seria a de demonstrar carinho e oferecer orientações de cunho espiritual. Essa justificativa, apresentada após a detenção, contrasta com a gravidade das acusações e os relatos das vítimas. A investigação segue em curso, buscando esclarecer todos os detalhes e reunir provas suficientes para um julgamento justo e para que a justiça seja feita em relação aos danos causados às pacientes. A expectativa é que o processo avance rapidamente para garantir a responsabilização do acusado, caso as evidências o confirmem como culpado pelas graves acusações que pesam sobre ele





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