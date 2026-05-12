Capital tático no Brasil e perdas florestais afetam mercados

Alexandre Bettamio, codiretor de investimentos globais do Bank of America (BofA), alerta que o dinheiro entrando no Brasil atualmente é dinheiro tático, fruto da liquidez extraordinária no mercado internacional. Gonet é acusado de constranger a cúpula do Judiciário brasileiro e perturbar o curso da AP 2.668. O Condado da Califórnia processa a Meta por anúncios fraudulentos, buscando restituição, indenizações civis e uma ordem judicial proibindo a Meta de se envolver em práticas comerciais desleais. Perdas florestais atingem US$ 81 bi por ano e afetam os mercados de energia, agro e de infraestrutura. O diálogo é o caminho em relações Brasil-EUA, segundo empresários. Ferbasa reverte lucro e anota prejuízo no 1° trimestre. São iniciados procedimentos para obtenção antecipada de consentimentos e anuências na hipótese de concretização da saída do Magnólia.

Para executivo, se o país quiser atrair esse capital de forma mais estrutural, precisa apresentar as condições adequadas de risco e retorno. O dinheiro entrando no Brasil atualmente é dinheiro tático, fruto da liquidez extraordinária no mercado internacional, disse Alexandre Bettamio, codiretor de investimentos globais do Bank of America (BofA).

Gonet diz haver provas inquestionáveis de que ele teria articulado ações para constranger a cúpula do Judiciário brasileiro e perturbar o curso da AP 2.668. Condado da Califórnia processa Meta por anúncios fraudulentos. O processo busca restituição, indenizações civis e uma ordem judicial proibindo a Meta de se envolver em práticas comerciais desleais. Perdas florestais chegam a US$ 81 bi por ano e afetam os mercados de energia, agro e de infraestrutura.

Ministros de Finanças e investidores em infraestrutura estão pagando pela perda de florestas no mundo sem nem saber. Diálogo é o caminho em relações Brasil-EUA, dizem empresários. Ferbasa reverte lucro e anota prejuízo no 1° trimestre. Serão iniciados os procedimentos para obtenção antecipada de consentimentos e anuências que serão necessários às companhias na hipótese de concretização da saída do Magnólia





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