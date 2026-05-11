Capital em mercados emergentes volta ao positivo após queda em março

Os fluxos de capital para países em desenvolvimento voltaram ao positivo em abril, depois de uma forte saída registrada em março, segundo relatório divulgado pelo Instituto de Finanças Internacional (IIF).

Os fluxos de capital para mercados emergentes voltaram ao terreno positivo em abril, depois de uma forte saída registrada em março, de acordo com relatório divulgado pelo Instituto de Finanças Internacional (IIF).

As entradas líquidas de portfólio somaram US$ 58,3 bilhões no mês, revertendo parte da saída de US$ 66,2 bilhões observada em março. A recuperação foi liderada pelos mercados de dívida, que receberam US$ 51,9 bilhões, enquanto os fluxos para ações ficaram positivos em US$ 6,4 bilhões após a liquidação ocorrida no mês anterior





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