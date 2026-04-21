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Capitão bombeiro é condenado à prisão perpétua após assassinar namorada e enteado na Califórnia

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Capitão bombeiro é condenado à prisão perpétua após assassinar namorada e enteado na Califórnia
Violência DomésticaCalifórniaPrisão Perpétua
📆4/21/2026 8:38 PM
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Darin McFarlin matou sua companheira e o filho dela de 7 anos após uma discussão sobre a representação de um bombeiro em um filme; ele foi sentenciado à prisão perpétua.

Um caso de extrema violência doméstica chocou a comunidade da Califórnia , nos Estados Unidos, após a conclusão do julgamento que condenou o capitão bombeiro Darin McFarlin, de 47 anos, à prisão perpétua pelo duplo homicídio de sua namorada e do filho dela. O crime, ocorrido em agosto do ano passado, teve uma motivação que desafia a compreensão humana: uma discussão acalorada a respeito da representação de um bombeiro em um filme.

O casal assistia à produção cinematográfica À Prova de Fogo, que narra as dificuldades conjugais de um profissional da área, quando McFarlin começou a manifestar um comportamento errático e agressivo, divergindo violentamente das opiniões da companheira, Marissa Divodi-Lessa Herzog, de 29 anos. A tensão, que deveria ter se limitado ao debate sobre a obra, escalou rapidamente para um cenário de horror doméstico dentro da residência que compartilhavam. De acordo com as investigações conduzidas pelo Ministério Público do Condado de El Dorado, a discussão migrou para o quarto do casal, onde o agressor tentou estrangular Marissa. Após conseguir se desvencilhar e tentar buscar ajuda, a vítima declarou que denunciaria o companheiro por violência doméstica. Movido pelo desespero de perder a carreira profissional caso o incidente fosse registrado pelas autoridades, McFarlin tomou uma decisão fatal. Ele utilizou uma arma de fogo para agredir Marissa na cabeça e, enquanto ela tentava contato telefônico com o pai para relatar o abuso, o bombeiro disparou contra ela. Na sequência, o agressor voltou sua arma para o filho de Marissa, o pequeno Josiah, de apenas 7 anos, ceifando a vida da criança com um disparo no peito. A brutalidade do momento foi interrompida apenas quando McFarlin confrontou a outra filha da companheira, Serafina, de 9 anos. A menina, em um ato de desespero, implorou pela vida, sendo poupada pelo assassino, que a permitiu escapar por uma portinhola destinada a animais de estimação. Após o crime, a pequena sobrevivente conseguiu se esconder do lado de fora da propriedade até a chegada das forças policiais, que foram acionadas e encontraram a cena de devastação. O julgamento, encerrado na última semana, não deixou margem para dúvidas sobre a culpa de McFarlin, que agora cumprirá pena perpétua por seus atos hediondos. O caso serve como um lembrete trágico sobre a imprevisibilidade da violência doméstica e como, sob o pretexto de um simples desacordo, indivíduos com descontrole emocional podem destruir famílias inteiras. A justiça californiana foi enfática na condenação, garantindo que o ex-capitão permaneça privado de sua liberdade pelo resto de seus dias, tentando trazer um mínimo de conforto e encerramento para os familiares das vítimas, embora o trauma causado pela perda de Marissa e Josiah jamais possa ser reparado

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