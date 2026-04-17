Cantor D4vd Apontado como Suspeito e Homem é Preso por Assassinato de Adolescente nos EUA

David Burke, de 21 anos, foi preso e acusado do assassinato da adolescente Celeste Rivas, de 14 anos, nos Estados Unidos. A investigação aponta para o envolvimento do cantor D4vd, cujo carro continha os restos mortais da vítima. Burke está detido sem fiança.

Um homem de 21 anos, identificado como David Burke, foi preso e acusado do assassinato da adolescente Celeste Rivas , de 14 anos, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia de Los Angeles , que declarou que Burke está detido sem direito à fiança. O caso está sendo encaminhado ao gabinete do promotor do Condado de Los Angeles para as próximas etapas legais.

A prisão de Burke ocorre meses após os restos mortais de Celeste serem descobertos no porta-malas de um veículo Tesla que havia sido apreendido em um pátio de reboque em Hollywood. Segundo as autoridades policiais, o carro apreendido pertencia ao cantor D4vd, conhecido por sucessos musicais como a música que dá nome à notícia. D4vd, que na época da investigação era apontado como suspeito, foi oficialmente identificado como um alvo na investigação em fevereiro, de acordo com documentos judiciais. A investigação do grande júri, iniciada em novembro, incluiu depoimentos de testemunhas próximas ao artista, como seu amigo Neo Langston, com o objetivo de elucidar os fatos que levaram à trágica morte da jovem. Familiares de Celeste Rivas relataram que a adolescente, que tinha 13 anos na época em que desapareceu no primeiro semestre de 2024, foi vista pela última vez ao sair de sua residência em Lake Elsinore com o cantor para ir ao cinema, mas nunca retornou para casa. A descoberta de seu corpo, posteriormente identificado como sendo de Celeste Rivas, agora com 15 anos, ocorreu dentro do carro do rapper. Esse detalhe adiciona uma camada de complexidade ao caso, ligando diretamente o veículo do artista à descoberta dos restos mortais da vítima. O relacionamento entre Celeste e o cantor, que ela descrevia como namorado, envolvia inclusive a realização de tatuagens combinando, evidenciando um laço mais profundo entre os dois. A polícia de Los Angeles continua a investigação para determinar todos os detalhes e circunstâncias que cercam o assassinato da jovem





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

D4vd Celeste Rivas Assassinato Adolescente Los Angeles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aos 23 anos, João Gomes acumula patrimônio milionário com fazendas e mansões; vejaCantor já comprou quatro imóveis: um para ele e três para família

Read more »

Péricles: após perder 50 kg, cantor mostra um dia de treino na academiaArtista tem investido em um estilo de vida baseado em exercícios físicos

Read more »

MC Ryan SP preso: relembre polêmicas e outras detenções do cantorSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

O papel de MC Ryan SP em esquema de lavagem de dinheiro, segundo Polícia FederalCantor foi preso na manhã desta quarta-feira, 15, pela PF

Read more »

Cantor gospel que teve perfil suspenso por Moraes é pré-candidato a deputado federalFiliado ao Progressistas (PP) de São Paulo, Davi Sacer teve a conta retida por incitar violência contra ministros do STF durante viagem a Nova York

Read more »

MC Poze do Rodo passa por audiência de custódia e continuará presoO cantor, acusado de associação criminosa, está no presídio de Benfica

Read more »