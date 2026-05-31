Cantor Chrigor estável após extubação e outras notícias do dia

Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, apresenta melhora e reduz medicamentos; confira também inovação da Toyota, declarações de Luciano Hang e avanços na biotecnologia solar

O cantor Chrigor , de 51 anos, ex-vocalista do icônico grupo de pagode Exaltasamba , segue estável em seu estado de saúde, conforme comunicado publicado nas redes sociais.

Ele foi extubado hoje e agora está tomando corticoides para dor de garganta, além de ter iniciado a redução dos medicamentos. A nota ainda destaca que ele continua em observação médica. Chrigor foi um dos principais nomes do pagode nos anos 90, permanecendo à frente do Exaltasamba de 1993 a 2002, quando passou o cargo para Thiaguinho. Sua trajetória musical marcou gerações e sua voz continua presente na memória dos fãs.

Apesar de boas notícias sobre sua recuperação, o comunicado ressalta que os comentários nas redes sociais são de responsabilidade exclusiva dos autores e não refletem a opinião do site, lembrando aos usuários que podem denunciar conteúdos que violem os termos de uso. Fora do contexto médico, outras notícias se destacam: a Toyota anunciou uma inovação histórica ao revelar planos para fabricar motocicletas com cartuchos de combustível que permitem reabastecimento dez vezes mais rápido que em postos convencionais.

O empresário Luciano Hang comentou sobre a proposta de fim da escala 6x1, defendendo a jornada 4x3 e afirmando que, se a intenção é 'quebrar o Brasil', que seja rápido. Na área científica, pesquisas com bactérias E. coli podem revolucionar a proteção solar com um protetor biodegradável, trazendo benefícios para a pele e o meio ambiente.

Por fim, especialistas alertam para os efeitos da luz azul emitida por telas na saúde ocular e no sono, reforçando a necessidade de cuidados com o uso excessivo de dispositivos eletrônicos





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