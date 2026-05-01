Head Topics

Cantão: O Polo da Produção de Carros Elétricos e a Revolução Energética da China

Economia E Tecnologia News

Cantão: O Polo da Produção de Carros Elétricos e a Revolução Energética da China
ChinaCantãoCarros Elétricos
📆5/1/2026 4:05 AM
📰jornalnacional
83 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 51%

A China está transformando Cantão em um centro global de produção de veículos elétricos e energias renováveis, reduzindo sua dependência do petróleo e liderando a transição energética mundial.

A China está acelerando sua transição para energias renováveis e veículos elétricos, com Cantão (Guangzhou) no centro dessa transformação. A cidade, que já foi o principal porto de comércio com o Ocidente durante séculos, agora se destaca como um polo de produção de carros elétricos , placas solares e turbinas eólicas.

A estratégia chinesa visa reduzir a dependência do petróleo, que representa 70% de suas importações, e garantir maior autonomia energética. Cantão, que no passado foi comparada a Detroit nos Estados Unidos por sua importância na indústria automobilística, hoje simboliza a modernidade chinesa com sua frota de mais de 30 milhões de veículos elétricos, a maior do mundo.

O governo chinês, desde os anos 2000, considera o petróleo um risco geopolítico e, em 2015, lançou um plano econômico para eletrificar a economia e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. A cidade também é um exemplo de como a China está incentivando a adoção de veículos elétricos, com placas verdes gratuitas para esses carros, enquanto as placas azuis para veículos a combustão custam cerca de R$ 60 mil.

Além disso, a China tem investido pesadamente em tecnologias de energia limpa, como placas solares e turbinas eólicas, e na produção de baterias mais eficientes. Essas medidas não só fortalecem a economia chinesa, mas também a protegem de crises globais, como a que ocorreu em 2026, quando conflitos no Oriente Médio e na América do Sul afetaram o fornecimento de petróleo.

Enquanto outros países enfrentam racionamento de combustível e aumento nos preços das passagens aéreas, a China continua menos exposta a esses impactos graças à sua estratégia de energia limpa. A avaliação das três maiores empresas de baterias elétricas do país subiu 20% com a guerra, e o mundo está correndo para adquirir essas tecnologias mais baratas e eficientes. Cantão, portanto, não é apenas uma cidade histórica, mas um símbolo do futuro da energia global

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalnacional /  🏆 24. in BR

China Cantão Carros Elétricos Energias Renováveis Independência Energética

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Produção de cana deve crescer 5,3% no país, diz ConabProdução de cana deve crescer 5,3% no país, diz ConabColheita deve alcançar 709,1 milhões de toneladas na nova safra e se confirmada será a segunda maior da série histórica
Read more »

Câmara aprova projeto que proíbe produção e venda de foie gras no BrasilCâmara aprova projeto que proíbe produção e venda de foie gras no BrasilTexto segue para sanção presidencial e, se confirmado, pode tornar o país o primeiro da América Latina a banir integralmente o produto
Read more »

Produção global de petróleo aumentou em 2025, diz OpepProdução global de petróleo aumentou em 2025, diz OpepCrescimento foi de 2,24 milhões de barris por dia
Read more »

Veto à comercialização e produção de 'foie gras' no país divide opiniões de chefs do RioVeto à comercialização e produção de 'foie gras' no país divide opiniões de chefs do RioElia Schramm vê a proibição como demagógica: 'quantos brasileiros comem foie gras no país, 2%? Se é por maus tratos, tem que proibir a comercialização de frangos, que crescem confinados. Já para João Paulo Frankenfeld o veto não interfere na sua cozinha, 'se fosse na França, aí, sim, seria uma bomba. Aqui, nem tanto.
Read more »

Opep+ deve aprovar novo aumento na produção de petróleo após saída dos EAUOpep+ deve aprovar novo aumento na produção de petróleo após saída dos EAUSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Petrobras bate recorde de produção com alta de 16% no 1° trimestre de 2026Petrobras bate recorde de produção com alta de 16% no 1° trimestre de 2026Produção total entre janeiro e março chegou a recorde de 3,23 milhões de barris por dia; com guerra no Irã, refino teve maior produção em 12 anos, com destaque para o diesel
Read more »



Render Time: 2026-05-01 07:05:01