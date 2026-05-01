A China está transformando Cantão em um centro global de produção de veículos elétricos e energias renováveis, reduzindo sua dependência do petróleo e liderando a transição energética mundial.

A China está acelerando sua transição para energias renováveis e veículos elétricos, com Cantão (Guangzhou) no centro dessa transformação. A cidade, que já foi o principal porto de comércio com o Ocidente durante séculos, agora se destaca como um polo de produção de carros elétricos , placas solares e turbinas eólicas.

A estratégia chinesa visa reduzir a dependência do petróleo, que representa 70% de suas importações, e garantir maior autonomia energética. Cantão, que no passado foi comparada a Detroit nos Estados Unidos por sua importância na indústria automobilística, hoje simboliza a modernidade chinesa com sua frota de mais de 30 milhões de veículos elétricos, a maior do mundo.

O governo chinês, desde os anos 2000, considera o petróleo um risco geopolítico e, em 2015, lançou um plano econômico para eletrificar a economia e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. A cidade também é um exemplo de como a China está incentivando a adoção de veículos elétricos, com placas verdes gratuitas para esses carros, enquanto as placas azuis para veículos a combustão custam cerca de R$ 60 mil.

Além disso, a China tem investido pesadamente em tecnologias de energia limpa, como placas solares e turbinas eólicas, e na produção de baterias mais eficientes. Essas medidas não só fortalecem a economia chinesa, mas também a protegem de crises globais, como a que ocorreu em 2026, quando conflitos no Oriente Médio e na América do Sul afetaram o fornecimento de petróleo.

Enquanto outros países enfrentam racionamento de combustível e aumento nos preços das passagens aéreas, a China continua menos exposta a esses impactos graças à sua estratégia de energia limpa. A avaliação das três maiores empresas de baterias elétricas do país subiu 20% com a guerra, e o mundo está correndo para adquirir essas tecnologias mais baratas e eficientes. Cantão, portanto, não é apenas uma cidade histórica, mas um símbolo do futuro da energia global





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