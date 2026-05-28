Canobbio escolhe ficar no Fluminense antes da Copa: vitória de 3 a 1 ajuda clube a avançar na Libertadores

O ataque uruguaio Agustín Canobbio, convocado pela Celeste para a Copa do Mundo, optou por permanecer no Rio de Janeiro e retribuir o apoio ao Fluminense, que venceu o Deportivo La Guaira por 3 a 1 e avançou às oitavas da Libertadores. O destaque do jogo mostrou aliança entre clube e seleção e abre caminho a eventual transferência e logística do Mundial.

O Fluminense celebrou a vitória por 3 a 1 sobre o Deportivo La Guaira em partida de classificação ao segundo turno da Copa Libertadores , marcando não apenas a passagem do clube às oitavas, mas potencialmente a despedida do atacante Agustín Canobbio.

Convocado para a seleção uruguaia e em caminho para a Copa do Mundo 2026, o jogador passou três dias de viagem até a apresentação à Celeste, conforme a janela de liberação regulada pela FIFA. No entanto, antes de embarcar, decidiu permanecer no Rio de Janeiro para apoiar sua equipe na partida decisiva nas oitavas, demonstrando um elevado grau de compromisso com o tricolor em momento de grande pressão.

A decisão foi aplaudida pelo treinador Luis Zubeldía, que enfatizou a importância da presença de Canobbio no clube diante das necessidades imediatas do elenco e o desejo de consolidar a conquista ao conquistar a classificação. A partida foi marcante em termos de emoção e técnica. Canobbio registou seu segundo título do torneio, ao marcar um gol memorável na segunda metade da partida, culminando no terceiro ponto que garantiu a vitória com placar 3 a 1.

Ele também liderou a posse de bola e organização do ataque, contribuindo estrategicamente para a performance do time. O Fluminense, que havia perdido presentes de premiação na fase de grupos, agora busca alavancar a vantagem financeira e social que a presença na fase de busca pode trazer.

No entanto, a volta do clube ao Brasileirão ainda se aproxima. A próxima partida de campeonato, contra o Cruzeiro, será no dia 31 de maio no Mineirão, às 20h30 (horário de Brasília). Ainda que o jogador tenha se comprometido com a partida, o caminho para a Copa do Mundo é atravessado com outras opções. O River Plate foi apontado como interessado, e o clube pretende avaliar a oportunidade comercial antes da janela de transferências do próximo ano.

Se a negociação ocorrer, o tricolor poderá usar o valor de Canobbio para equilibrar o orçamento mensal e garantir o equilíbrio financeiro. Com a classificação às oitavas, o Fluminense chega à segunda fase do torneio, onde tem um aliado forte com competições no país e na região. A presença do atacante promete gerar atenção e deixou o clube com opções de vender ou manter uma peça valiosa do elenco, uma escolha que pode afetar a performance no restante do ano.

O clubinho continua a quest externa diversificar receitas, injetar estratégias de marketing e manter o vínculo com os torcedores de forma lucrativa e sustentável





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