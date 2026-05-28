Canobbio comemora vitória do Fluminense e se apresenta à seleção do Uruguai

O atacante Canobbio comemorou a vitória do Fluminense no Maracanã e se apresentará à seleção do Uruguai na preparação para a Copa do Mundo.
O atacante Canobbio comemorou a vitória do Fluminense por 3 a 1 no Maracanã, mesmo não precisando estar em campo. Ele se apresentará à seleção do Uruguai na preparação para a Copa do Mundo, mas decidiu ajudar o Tricolor na partida decisiva que garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores .
Canobbio contou que conversou com o técnico Luis Zubeldía antes da partida e que ele perguntou se ele estava pronto para jogar. O jogador afirmou que estava focado e que havia avisado ao pessoal do Uruguai que ele tinha sua responsabilidade com o clube e com a torcida do Fluminense. A postura de Canobbio rendeu elogios de Zubeldía, que destacou a prioridade do jogador em jogar a partida.
A decisão do atacante acabou tendo impacto direto no resultado no Maracanã, com ele sendo o autor do terceiro gol do Fluminense e também do cruzamento que originou o pênalti a favor. O técnico Zubeldía contou que Canobbio tinha a possibilidade de ir para a seleção uruguaia, mas que ele optou por jogar a partida sabendo da importância que tinha para o Fluminense.
Ainda mais porque o jogador tem uma proposta para sair do Fluminense e se transferir para a equipe argentina do River Plate. O resultado da partida garantiu a classificação do Fluminense para as oitavas de final da Libertadores, o que é um grande feito para o clube
