Canobbio agradece ao Fluminense após estreia na Copa do Mundo de 2026

O atacante uruguaio Agustín Canobbio celebrou sua estreia na Copa do Mundo de 2026 agradecendo ao Fluminense, clube que o ajudou a retomar o bom futebol e voltar à seleção.

O atacante uruguaio Agustín Canobbio , um dos destaques do Fluminense na temporada de 2025, viveu um momento emocionante ao fazer sua estreia na Copa do Mundo de 2026.

Ele entrou no segundo tempo do jogo entre Uruguai e Arábia Saudita, que terminou empatado em 1 a 1, e teve participação importante na partida. Após o jogo, Canobbio não escondeu a emoção e agradeceu ao clube carioca por ter ajudado a realizar esse sonho.

'Quando me falaram que estrearia na Copa, do jeito que tudo aconteceu, quase me fez chorar. Muito orgulhoso e muito grato por tudo que está acontecendo. Há quatro meses eu não imaginei que estaria aqui, nunca imaginei. Continuar trabalhando com muita humildade, no silêncio, e representando minha família, os valores que me deram e meus amigos.

Graças a eles posso aproveitar outra Copa. É um sentimento muito lindo. Quero também agradecer o Fluzão, instituição que me ajudou a estar aqui', declarou o jogador em entrevista. Canobbio teve um período complicado na seleção uruguaia após a Copa de 2022, quando se desentendeu com o técnico Marcelo Bielsa e ficou afastado das convocações.

Sua transferência para o Fluminense em 2025 mudou sua trajetória. No clube tricolor, ele rapidamente se tornou peça fundamental, marcando gols importantes e ajudando a equipe em momentos decisivos. Seu bom desempenho no Campeonato Brasileiro e na Libertadores chamou a atenção do técnico da seleção, que o convocou novamente em março para os amistosos contra Inglaterra e Argélia, onde foi titular em ambos. A volta por cima de Canobbio é um exemplo de perseverança e gratidão.

O Uruguai está no Grupo H da Copa, ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha. Após o empate na estreia, a equipe uruguaia volta a campo no domingo, 21 de junho, às 19h, contra Cabo Verde. No mesmo dia, Espanha e Arábia Saudita se enfrentam às 13h. Canobbio espera continuar contribuindo para a seleção e para o Fluminense, que o acolheu e lhe deu a oportunidade de brilhar novamente.

Sua história de superação emociona torcedores e mostra a importância de um ambiente de trabalho positivo para o sucesso de um atleta. Com humildade e dedicação, o atacante busca deixar sua marca neste Mundial e retribuir todo o apoio que recebeu





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