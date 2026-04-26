Canneseries Acolhe Presença Espanhola Forte com Séries e Filmes

O Festival Canneseries, dedicado a séries televisivas, inaugurou a temporada de eventos em Cannes com destaque para produções espanholas como ‘Se tiene que morir mucha gente’ e ‘Yo siempre a veces’. A presença de atrizes como Macarena García, Anna Castillo e Laura Weissmahr marca o evento.
O Festival de Cannes já iniciou sua temporada de destaque com o cada vez mais importante Canneseries , o festival dedicado às ficções televisivas que antecede em algumas semanas o emblemático evento dedicado ao cinema.
Até terça-feira, 28 de abril, as séries serão as protagonistas, dando lugar posteriormente (de 12 a 23 de maio) aos filmes. Em ambos os eventos, este ano, haverá uma forte presença espanhola, com duas séries e três filmes (‘Amarga Navidad’, ‘La bola negra’ e ‘El ser querido’).
Entre as séries, a primeira a chegar à Riviera Francesa foi ‘Se tiene que morir mucha gente’, a história de três amigas de infância interpretadas pelas atrizes Macarena García, Anna Castillo e Laura Weissmahr. A produção, finalista no festival, compete pelo prêmio de melhor série, juntamente com outras sete produções, incluindo a também espanhola ‘Yo siempre a veces’.
A série estará disponível a partir de 21 de maio no Movistar Plus+ e narra as reviravoltas na vida de três amigas: uma roteirista viciada em ansiolíticos, uma mulher grávida de um homem mais velho e uma atriz que se sustenta como garçonete. A história é baseada no livro homônimo da comediante Victoria Martín, que também esteve presente na apresentação na cidade francesa.
Na imagem, da esquerda para a direita, Sandra Romero, Anna Castillo, Macarena García, Sofia Otero, Laura Weissmahr, Victoria Martín e Nacho Pardo (os dois últimos, juntamente com Romero, diretores da ficção). Durante a apresentação à imprensa na manhã de sábado, Anna Castillo usou um conjunto da Nina Ricci, com polo curto verde lima e saia de cetim lilás, sapatos abertos de camurça.
Macarena García optou por um design de Dries Van Noten com inspiração ‘boho’, com bolinhas e babados, combinando com anéis e brincos de ouro branco e diamantes da Rabat. Laura Weissmahr, por sua vez, escolheu um terno listrado diplomático com ombreiras grandes da Palomo Spain e sapatos de Christian Louboutin. Victoria Martín combinou calças jeans largas com camisa listrada, blazer ‘oversized’ e sapatos de salto pretos.
Antes de transformar seu livro em um best-seller, a comediante e roteirista se tornou famosa com o podcast 'Estirando el chicle' junto com Carolina Iglesias. Para a estreia noturna, a equipe da série se vestiu elegantemente. Na imagem, da esquerda para a direita, as atrizes Macarena García, Laura Weissmahr, Anna Castillo e Sofía Otero e os três diretores, Victoria Martín, Nacho Pardo e Sandra Romero.
Laura Weissmahr está vivendo um momento de ouro, após ganhar o Goya de melhor atriz revelação no ano passado por seu trabalho no filme ‘Salve María’, papel pelo qual também ganhou o prêmio Gaudí de melhor intérprete revelação. Para a estreia da série, Weissmahr confiou no rosa com um vestido semitransparente de Ernesto Naranjo e sandálias de Jimmy Choo. O momento de destaque na carreira de Macarena García continua.
Agora, ela estreia a nova série apresentada em Cannes e, no final do ano, fará o mesmo com ‘Perseidas’, um longa-metragem onde compartilha a tela com Elena Irureta ou Ana Polvorosa. No tapete vermelho, a protagonista de ‘La llamada’ apostou no curto com um vestido listrado da Prada e sapatos Louboutin.
Anna Castillo, que acaba de finalizar a filmagem da segunda temporada da série ‘Su majestad’, também não tem do que reclamar, estreou ‘Mi querida señorita’ no Festival de Málaga e tem pendentes alguns projetos, incluindo ‘Que muera el amor’, uma série de vampiras com Ester Expósito. Assim como no encontro matutino, para a noite Castillo voltou a confiar na Nina Ricci, com um simples vestido de gaze branco e um colar da Messika.
As três protagonistas da série na estreia do Canneseries, Macarena García, Laura Weissmahr e Anna Castillo
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Justiça espanhola descarta crime em acidente que matou Diogo JotaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Éder Militão passará por nova cirurgia e deve ficar fora da Copa do MundoExames apontam reabertura da cicatriz de uma lesão muscular na perna esquerda do jogador, afirma rádio espanhola
Read more »
Éder Militão está fora da Copa do Mundo, diz rádio espanholaSegundo veículo, defensor do Real Madrid precisará passar por cirurgia após lesão sofrida na partida de terça, 21, e não se recuperará a tempo do Mundial
Read more »
Endrick discreto e Alisson no banco; veja como foram os brasileiros na EuropaA rodada do futebol europeu contou com a presença de Endrick e Alisson, figuras que podem aparecer com a camisa da Seleção Brasileira
Read more »
Cássia Kis é acusada de transfobia em banheiro de shopping no RioRoberta, mulher trans, relatou constrangimento no BarraShopping e afirmou que atriz questionou sua presença no banheiro feminino
Read more »
‘Violência política é uma afronta aos valores democráticos’ diz Lula em repúdio a tentativa de ataque a TrumpManifestação ocorre após suspeito abrir fogo em jantar com presença de autoridades americanas
Read more »