Canetas emagrecedoras e medicamentos de alto custo pressionam inflação médica e podem elevar reajustes de planos de saúde

A crescente demanda por canetas emagrecedoras e terapias avançadas deve aumentar a inflação médica em 2026, com projeções de alta entre 8% e 11%. Especialistas destacam que os custos com medicamentos para obesidade e diabetes são um dos principais fatores, além de outros elementos como regulação e fraudes. As operadoras de planos de saúde estão adotando medidas para controlar os custos, mas a pressão permanece.

A crescente popularidade das canetas emagrecedoras e a demanda por terapias avançadas, como medicamentos de alto custo, estão pressionando a inflação médica no Brasil e podem levar a reajustes mais elevados nos planos de saúde empresariais.

Especialistas projetam que os custos médicos subam entre 8% e 11% em 2026, segundo dados da consultoria Willis Towers Watson (WTW). Os gastos com medicamentos, especialmente os mais modernos para obesidade e diabetes, são apontados como um dos principais fatores que impulsionam os custos de saúde nas Américas.

Embora os planos de saúde no Brasil ainda não cubram medicamentos para emagrecimento, como as canetas injetáveis, o rol de procedimentos foi ampliado para incluir tratamentos oncológicos, além de medicamentos para doenças raras e autoimunes, conforme explica Walderez Fogarolli, diretora de saúde e benefícios da WTW. No cenário global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou recentemente diretrizes sobre o uso de canetas emagrecedoras, classificando esses medicamentos como uma ferramenta essencial para combater a obesidade e reduzir os danos associados à doença.

No Brasil, projetos de lei no Congresso discutem a inclusão desses medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS), o que pode influenciar decisões judiciais contra as operadoras de planos de saúde, que ainda não são obrigadas a cobrir essas terapias. A obesidade, cada vez mais reconhecida como doença crônica, pode pressionar ainda mais os custos. Além dos medicamentos, outros fatores contribuem para a inflação médica, como regulação e judicialização no Brasil, tecnologias caras, comportamento dos usuários, desperdícios e fraudes.

Segundo Thomás Ishizuka, superintendente técnico e atuarial da Mercer Marsh Benefícios, a frequência de uso do plano e o custo médio dos atendimentos são variáveis importantes nos reajustes. A Mercer Marsh estima uma inflação médica entre 8% e 9% em 2026, enquanto a WTW projeta alta de 11%. Apesar da alta projetada, especialistas avaliam que a inflação médica deve desacelerar em relação ao ano passado, graças a esforços das operadoras para combater fraudes e controlar custos pós-pandemia.

Dados da Aon indicam uma alta de 9,7% nos custos médicos corporativos no Brasil, uma queda de 3,2 pontos percentuais em relação aos 12,9% projetados para 2025. As operadoras adotaram medidas como aumento da coparticipação e regras mais rígidas para reembolsos, reduzindo o uso indevido dos planos e combatendo fraudes.

Além disso, houve renegociação de contratos com hospitais e clínicas da rede credenciada, com pacotes fechados de procedimentos e regras mais claras para diárias hospitalares





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