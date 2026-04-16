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Caneta Azul: Manoel Gomes viraliza ao admitir despreparo em entrevistas sobre propostas políticas

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Caneta Azul: Manoel Gomes viraliza ao admitir despreparo em entrevistas sobre propostas políticas
Manoel GomesCaneta AzulPolítica
📆4/16/2026 6:58 PM
📰jornalextra
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Pré-candidato a deputado federal, Manoel Gomes, conhecido pelo hit 'Caneta Azul', enfrenta questionamentos após declarações vagas sobre suas propostas em áreas como saúde e educação durante participação em programa de rádio.

Manoel Gomes , a figura carismática por trás do fenômeno musical Caneta Azul , encontra-se no epicentro de uma nova onda de atenção midiática, desta vez no cenário político. O pré-candidato do partido Avante a deputado federal por São Paulo surpreendeu e gerou intensa repercussão nas redes sociais após uma participação no programa “Chupim”, da rádio Metropolitana, onde suas respostas sobre propostas política s deixaram a audiência e o apresentador em estado de perplexidade.

Com 56 anos e vindo do Ceará, Manoel Gomes, acostumado a embalar multidões com melodias simples e letras cativantes, demonstrou uma notável falta de preparo ao ser questionado sobre temas cruciais como saúde, segurança e educação. Durante a entrevista, o cantor admitiu abertamente que sua equipe é a responsável pela elaboração de suas propostas e confessou sentir-se “perdido” diante da novidade do universo político. Ao ser interpelado sobre quais seriam suas intenções para a população, Manoel respondeu: “Isso aí a minha equipe vai passar para mim direitinho. Minha proposta é ajudar todo mundo que precisa. Eu sou uma pessoa da roça, sei o que é o sofrimento do povo”. A insistência do locutor em detalhar as ideias para a área da saúde obteve como resposta um vago “Tratamento das pessoas”. Na segurança, o artista limitou-se a afirmar que “Tem muita coisa boa nesse trabalho”. Por fim, quando questionado sobre a educação, Manoel Gomes reiterou sua dependência da equipe: “Minha equipe que vai passar pra mim. Por ora, estou perdido na história. Estou começando agora. Vai ter proposta boa”. Essas declarações, marcadas pela sinceridade e pela falta de clareza, rapidamente se espalharam, gerando memes, debates e questionamentos sobre a viabilidade de sua candidatura. Manoel Gomes alcançou projeção nacional em 2019, quando sua canção inspirada na perda de uma caneta azul na escola e subsequente bronca de sua professora se tornou um viral. O vídeo, inicialmente postado por colegas de trabalho, rapidamente conquistou milhões de compartilhamentos e impulsionou o cantor para a fama, acumulando atualmente impressionantes 6,3 milhões de seguidores em sua conta do Instagram. Agora, o cantor busca transpor essa popularidade para o campo político, apostando na sua imagem de homem simples e próximo do povo. No entanto, a entrevista no “Chupim” levantou dúvidas significativas sobre seu conhecimento das demandas da sociedade e sua capacidade de apresentar soluções concretas para os problemas do estado de São Paulo. A repercussão demonstra o desafio que figuras públicas com forte apelo popular enfrentam ao adentrar o complexo e técnico mundo da política, onde a habilidade de comunicação deve vir acompanhada de um sólido repertório de propostas e de conhecimento técnico, algo que, pelo menos por ora, Manoel Gomes parece estar em processo de aquisição, com o apoio de sua equipe

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