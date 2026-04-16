Caneta Azul: Manoel Gomes viraliza ao admitir despreparo em entrevistas sobre propostas políticas

Pré-candidato a deputado federal, Manoel Gomes, conhecido pelo hit 'Caneta Azul', enfrenta questionamentos após declarações vagas sobre suas propostas em áreas como saúde e educação durante participação em programa de rádio.

Manoel Gomes , a figura carismática por trás do fenômeno musical Caneta Azul , encontra-se no epicentro de uma nova onda de atenção midiática, desta vez no cenário político. O pré-candidato do partido Avante a deputado federal por São Paulo surpreendeu e gerou intensa repercussão nas redes sociais após uma participação no programa “Chupim”, da rádio Metropolitana, onde suas respostas sobre propostas política s deixaram a audiência e o apresentador em estado de perplexidade.

Com 56 anos e vindo do Ceará, Manoel Gomes, acostumado a embalar multidões com melodias simples e letras cativantes, demonstrou uma notável falta de preparo ao ser questionado sobre temas cruciais como saúde, segurança e educação. Durante a entrevista, o cantor admitiu abertamente que sua equipe é a responsável pela elaboração de suas propostas e confessou sentir-se “perdido” diante da novidade do universo político. Ao ser interpelado sobre quais seriam suas intenções para a população, Manoel respondeu: “Isso aí a minha equipe vai passar para mim direitinho. Minha proposta é ajudar todo mundo que precisa. Eu sou uma pessoa da roça, sei o que é o sofrimento do povo”. A insistência do locutor em detalhar as ideias para a área da saúde obteve como resposta um vago “Tratamento das pessoas”. Na segurança, o artista limitou-se a afirmar que “Tem muita coisa boa nesse trabalho”. Por fim, quando questionado sobre a educação, Manoel Gomes reiterou sua dependência da equipe: “Minha equipe que vai passar pra mim. Por ora, estou perdido na história. Estou começando agora. Vai ter proposta boa”. Essas declarações, marcadas pela sinceridade e pela falta de clareza, rapidamente se espalharam, gerando memes, debates e questionamentos sobre a viabilidade de sua candidatura. Manoel Gomes alcançou projeção nacional em 2019, quando sua canção inspirada na perda de uma caneta azul na escola e subsequente bronca de sua professora se tornou um viral. O vídeo, inicialmente postado por colegas de trabalho, rapidamente conquistou milhões de compartilhamentos e impulsionou o cantor para a fama, acumulando atualmente impressionantes 6,3 milhões de seguidores em sua conta do Instagram. Agora, o cantor busca transpor essa popularidade para o campo político, apostando na sua imagem de homem simples e próximo do povo. No entanto, a entrevista no “Chupim” levantou dúvidas significativas sobre seu conhecimento das demandas da sociedade e sua capacidade de apresentar soluções concretas para os problemas do estado de São Paulo. A repercussão demonstra o desafio que figuras públicas com forte apelo popular enfrentam ao adentrar o complexo e técnico mundo da política, onde a habilidade de comunicação deve vir acompanhada de um sólido repertório de propostas e de conhecimento técnico, algo que, pelo menos por ora, Manoel Gomes parece estar em processo de aquisição, com o apoio de sua equipe





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manoel Gomes Caneta Azul Política Eleições Propostas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aécio Neves convida Ciro Gomes para disputar a Presidência pelo PSDBO presidente do PSDB, Aécio Neves, anuncia convite a Ciro Gomes para concorrer à Presidência da República, buscando uma alternativa à polarização política atual. Ciro avalia a proposta, destacando a necessidade de amadurecer a decisão e os desafios econômicos do país.

Read more »

Aécio incentiva Ciro Gomes a disputar a Presidência pelo PSDBO ex-ministro afirmou que estudará a proposta e que 'há de ser uma convocação a ser amadurecida'

Read more »

Aécio Neves convida Ciro Gomes para disputar a Presidência pelo PSDBNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Aos 23 anos, João Gomes acumula patrimônio milionário com fazendas e mansões; vejaCantor já comprou quatro imóveis: um para ele e três para família

Read more »

Entre o Ceará e a presidência, Ciro Gomes vira problema para o PLO partido, que rachou ante à sinalização de apoio ao ex-ministro na corrida estadual, vê agora o ressurgimento de um velho adversário na eleição presidencial

Read more »

Pré-candidato, Manoel Gomes, do hit 'Caneta Azul', viraliza por não saber responder sobre propostas; vídeoCearense, de 56 anos, vai concorrer a uma vaga de deputado federal por São Paulo

Read more »