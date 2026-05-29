Candidato outsider Abelardo de la Espriella desafia establishment na Colômbia

Abelardo de la Espriella, advogado milionário e outsider político, está em segundo lugar nas pesquisas para a presidência colombiana e pode vencer no segundo turno. Inspirado em Trump e Milei, ele propõe aliança militar com EUA, combate à esquerda e reformas liberais.

Na Colômbia, um candidato milionário e outsider da política vem ganhando destaque nas pesquisas para a presidência. Abelardo de la Espriella, advogado de 47 anos, ocupa o segundo lugar nas intenções de voto e tem chances reais de vencer no segundo turno, marcado para 21 de junho.

Sua trajetória é marcada por uma carreira multifacetada: fez fortuna defendendo casos polêmicos, como o do criador de um esquema de pirâmide que afetou 200 mil correntistas, e também representou traficantes, jogadores de futebol e Alex Saab, acusado de lavagem de dinheiro para o regime venezuelano. Além da advocacia, ele é empresário com negócios em moda, vinhos, rum, café e restaurantes.

Em seu site, se autodenomina um 'homem renascentista do século 21' e se compara a Leonardo da Vinci por seus múltiplos interesses. Também escreveu livros, canta ópera e atuou em filmes e séries. Sua campanha ecoa o modelo de Donald Trump em 2016: fala o que pensa, promete resgatar o orgulho nacional e tem uma legião de seguidores. Recentemente, recebeu apoio do senador brasileiro Flávio Bolsonaro, com quem conversou por vídeo.

Espriella declarou que é preciso estabelecer uma frente comum contra a esquerda radical. Ele se inspira também em Javier Milei, presidente argentino, e adota o apelido de 'o tigre', enquanto Milei é o 'leão'. Para combater a violência na Colômbia, maior produtora de cocaína do mundo, propõe uma aliança militar com EUA e Israel, construção de megapresídios e porte de armas.

Além disso, defende redução do Estado, reformas trabalhistas para flexibilizar jornadas e corte de impostos empresariais. Suas declarações polêmicas incluem ter dito que era preciso 'estripar' a esquerda, embora depois tenha suavizado. Também fez comentários considerados homofóbicos e machistas, mas afirma defender igualdade e segurança para as mulheres. As pesquisas mostram um cenário dividido: no primeiro turno, o líder é Cepeda com 45%, seguido por Espriella com 32% e Valencia com 14%, segundo a Invamer.

Para o segundo turno, os institutos divergem: Invamer aponta vitória de Cepeda por 52% a 45%, enquanto AtlasIntel dá a vitória a Espriella por 50% a 41%. Analistas da Aurora Macro Strategies acreditam que as limitações de Cepeda estão se tornando mais visíveis e que o ímpeto de Espriella dificilmente se dissipará nas próximas semanas. A eleição colombiana promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos, com um candidato outsider que desafia o establishment político





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