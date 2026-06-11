Candidato de la Espriella lidera as intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial da Colômbia

De acordo com o levantamento Atlas/Intel, o candidato Abelardo de la Espriella tem 52,2% das intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial da Colômbia, enquanto o senador e candidato do presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, aparece com 44,5%. Outros 2,6% afirmaram que pretendem votar em branco.

O candidato Abelardo de la Espriella lidera as intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial da Colômbia , segundo levantamento Atlas/Intel divulgado nesta terça-feira (10).

De acordo com a pesquisa, de la Espriella tem 52,2% das intenções de voto, enquanto o senador e candidato do presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, aparece com 44,5%. Outros 2,6% afirmaram que pretendem votar em branco. Já 0,1% disseram que vão anular o voto ou não comparecer às urnas, enquanto 0,7% não souberam responder





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