Candidato à Presidência no Peru, Roberto Sánchez, é acusado de crimes financeiros antes do segundo turno eleitoral

Um promotor no Peru acusou o candidato presidencial de esquerda Roberto Sánchez de crimes financeiros, o que pode impactar o segundo turno das eleições. A acusação inclui suposta falsificação de relatórios de campanha e declarações falsas, com uma possível pena de cinco anos de prisão.

Um promotor peruano apresentou uma acusação criminal contra o candidato presidencial de esquerda Roberto Sánchez por supostos crimes financeiros , conforme informado pela agência de notícias local RPP nesta terça-feira (12).

A denúncia foi divulgada horas após as autoridades eleitorais indicarem que Sánchez estava prestes a avançar para o segundo turno das eleições peruanas, que se realiza no próximo mês. O promotor requereu a prisão de Sánchez por um período de cinco anos e quatro meses, caso seja condenado, e solicitou formalmente sua desqualificação como candidato.

Segundo a RPP, Sánchez foi acusado de supostamente apresentar declarações falsas em processos administrativos e de ter falsificado dados sobre contribuições de campanha, com base em relatórios financeiros apresentados por seu partido nos anos de 2020 e 2021. A acusação acontece após a contagem oficial dos votos do primeiro turno da eleição presidencial, realizado no mês passado, ter mostrado o candidato esquerdista em segundo lugar, com 99,76% das cédulas apuradas, conforme dados provisórios.

A eleição deste ano no Peru está marcada por um confronto direto entre Sánchez e Keiko Fujimori, líder conservadora e filha do ex-presidente Alberto Fujimori, com o resultado final programado para ser anunciado até o dia 15 de maio. O advogado de Sánchez, mencionado pela RPP, respondeu à acusação afirmando que o responsável pelos relatórios financeiros do partido é o tesoureiro da legenda, não o candidato.

A decisão sobre a idoneidade de Sánchez para continuar na campanha eleitoral será tomada por um juiz na data marcada para o dia 27 de maio, quando será decidido se ele enfrentará julgamento. A situação política no Peru tem sido tumultuada, com o país enfrentando uma profunda crise institucional e social desde a destituição do então presidente Pedro Castillo no final do ano passado.

O resultado das eleições presidenciais será crucial para definir o futuro político do país andino, especialmente em um cenário marcado por tensões entre a esquerda e a direita. A potenciação das investigações judiciais pode afetar diretamente o desenrolar da campanha e a percepção dos eleitores em relação aos principais candidatos





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