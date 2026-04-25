Câncer de Mama: Uma Doença Multifacetada que Exige Tratamentos Personalizados

Especialistas destacam que o câncer de mama não é uma doença única, mas um conjunto de tipos diferentes com abordagens terapêuticas específicas. Discussão no CNN Sinais Vitais aborda fatores de risco, tipos de tumores e a importância do tratamento individualizado.

O câncer de mama , longe de ser uma entidade única e homogênea, representa um espectro complexo de doenças distintas, cada qual demandando uma estratégia terapêutica precisamente adaptada às suas características intrínsecas.

Essa é a mensagem central que ecoou durante o programa CNN Sinais Vitais, em sua edição deste sábado (25), um espaço dedicado à disseminação de informações cruciais sobre saúde e bem-estar. A discussão, mediada pelo renomado Dr. Roberto Kalil, contou com a participação de dois especialistas de destaque: Dr. Antonio Buzaid, oncologista com atuação nos hospitais Nove de Julho e Samaritano, e Dr. Fabricio Brenelli, mastologista do Hospital Beneficência Portuguesa.

A riqueza do debate reside na desconstrução da ideia simplista de que o câncer de mama é uma única doença, abrindo espaço para uma compreensão mais granular e personalizada do tratamento. Dr. Fabricio Brenelli enfatizou a heterogeneidade do câncer de mama, ressaltando que os diferentes tipos compartilham apenas a localização anatômica, mas divergem significativamente em suas características biológicas e comportamentais.

'Na verdade, a gente fala que eles acontecem por coincidência na mama, mas são doenças completamente diferentes', explicou o mastologista, ilustrando a necessidade de uma abordagem diagnóstica e terapêutica individualizada. Ele detalhou que alguns tipos de câncer de mama respondem favoravelmente ao tratamento cirúrgico inicial, complementado por terapias adjuvantes mais brandas, como a hormonoterapia, que visa bloquear a ação dos hormônios no crescimento tumoral.

Por outro lado, subtipos mais agressivos exigem uma estratégia inicial baseada em tratamentos sistêmicos, como a quimioterapia, que atua em todo o organismo para combater as células cancerosas. A distinção entre esses tipos é crucial para otimizar os resultados do tratamento e minimizar os efeitos colaterais.

Brenelli também esclareceu que a maioria dos tipos de câncer de mama são tumores com receptores hormonais, o que significa que as células cancerosas possuem receptores que se ligam aos hormônios estrogênio e progesterona, promovendo seu crescimento. Esses tumores tendem a ser menos agressivos e mais responsivos à hormonoterapia. Em contrapartida, os tumores mais agressivos são aqueles que se distanciam mais das características das células mamárias normais, apresentando menor expressão de receptores hormonais e maior capacidade de proliferação e metástase.

A individualização do tratamento, portanto, é imperativa, considerando as particularidades de cada caso.

'É importante nunca comparar uma paciente com outra. São cenários diferentes, doenças diferentes, pessoas diferentes e tratamentos diferentes', reforçou o mastologista. Dr. Antonio Buzaid, por sua vez, aprofundou a discussão sobre os fatores de risco associados aos hormônios, um tema frequentemente permeado por equívocos e receios. Ele esclareceu que a reposição hormonal com estradiol, utilizada em mulheres na menopausa, não aumenta o risco de câncer de mama, e alguns estudos até sugerem um efeito protetor.

No entanto, ressaltou que o estradiol só pode ser administrado em mulheres que não possuem útero, devido ao risco aumentado de câncer endometrial. Quanto ao uso de anticoncepcionais, Buzaid reconheceu um pequeno aumento no risco de câncer de mama, da ordem de 20%, mas minimizou a sua relevância.

'É 20% de um número pequeno. Eu brinco com os pacientes: imagine que você ganha R$1 por mês, eu aumento em 20% o seu salário, você ganha R$1,20. Continua sendo absurdamente baixo', exemplificou o oncologista, buscando tranquilizar as pacientes e desmistificar a percepção exagerada do risco associado aos anticoncepcionais. A discussão também abordou a importância do rastreamento precoce, através da mamografia, como ferramenta fundamental para o diagnóstico em estágios iniciais, quando as chances de cura são maiores.

Os especialistas enfatizaram a necessidade de que as mulheres estejam atentas aos sinais e sintomas do câncer de mama, como nódulos, alterações na pele, inversão do mamilo e secreção anormal, e procurem um médico em caso de qualquer suspeita. A conscientização e a informação são, portanto, pilares essenciais na luta contra o câncer de mama, permitindo que as pacientes tomem decisões informadas sobre sua saúde e recebam o tratamento mais adequado para o seu caso específico.

A complexidade do câncer de mama exige uma abordagem multidisciplinar, envolvendo oncologistas, mastologistas, radiologistas, patologistas e outros profissionais de saúde, trabalhando em conjunto para oferecer o melhor cuidado possível às pacientes





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Câncer De Mama Tratamento Hormônios Tipos De Câncer Oncologia Mastologia CNN Sinais Vitais

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erin Moriarty: entenda a doença de Graves, condição autoimune que afeta a atriz de 'The Boys'Artista concedeu uma entrevista ao 'The Hollywood Reporter' falando sobre as dificuldades de gravar a produção em meio ao diagnóstico da condição

Read more »

Doença de Graves: o que é condição que afeta Erin Moriarty, de 'The Boys'Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Virginia Fonseca revela ter alopecia: especialista explica origem da doençaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Alopecia areata: entenda doença de Virginia Fonseca e seus tratamentosSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Câncer de mama: 65% dos casos são avançados, diz especialista a KalilSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Atriz de ‘The Boys’ descobriu doença crônica durante gravações da 5ª temporadaErin Moriarty compartilhou que foi diagnosticada com a Doença de Graves, uma condição autoimune crônica

Read more »