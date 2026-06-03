Câncer: 27% dos brasileiros desconhecem que a doença pode ser prevenida

Um relatório feito com mais de 6 mil pessoas é o primeiro levantamento nacional representativo sobre o que os brasileiros sabem, pensam e fazem em relação à doença. O estudo revela que 27% dos brasileiros desconhecem que o câncer pode ser prevenido.

Um relatório feito com mais de 6 mil pessoas é o primeiro levantamento nacional representativo sobre o que os brasileiros sabem, pensam e fazem em relação à doença.

O estudo revela que 27% dos brasileiros desconhecem que o câncer pode ser prevenido. Embora 90,5% saibam que o tabagismo é um risco, menos da metade reconhece fatores como sedentarismo e alimentação inadequada. A pesquisa destaca a necessidade de campanhas e políticas públicas para aumentar a conscientização e promover hábitos saudáveis. O relatório também revelou percepções equivocadas, como a crença de que suplementos de vitaminas e minerais reduzem o risco de câncer.

Além disso, cerca de 45% dos entrevistados relataram consumir ultraprocessados e tentativas de reduzir o consumo. Padrão semelhante foi observado para embutidos e bebidas adoçadas. Com a carne vermelha, o quadro é diferente: cerca de 45% dizem consumir sem ter tentado reduzir, o maior índice entre os grupos analisados.

Os jovens de até 24 anos concentram os piores indicadores: 32,3% consomem ultraprocessados sem intenção de reduzir; 24,4% fazem o mesmo com bebidas adoçadas, 29,5% com embutidos e 49,1% com carne vermelha. Os mais jovens também apresentam menor conhecimento dos fatores de risco associados a esses alimentos. Em relação à atividade física, 52,2% praticam alguma atividade. Entre os que não praticam, 39% querem começar.

Pessoas com renda de até R$ 2.000 apresentaram menor conhecimento sobre o sedentarismo como fator de risco (45,5%) em comparação àquelas com renda igual ou superior a R$ 10.000 (59,6%)





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