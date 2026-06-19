Cancelamento de negociações entre EUA e Irã eleva preços do petróleo e bolsas asiáticas recuam

Após o cancelamento das conversas entre Washington e Teerã, os preços do petróleo revertem a queda e sobem, enquanto bolsas na Ásia fecham em baixa e o dólar ganha força diante de sinalização do Fed sobre juros.

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta sexta-feira (19) após o cancelamento das negociações entre Estados Unidos e Irã que ocorreriam na Suíça. A interrupção das conversas aumentou a cautela dos investidores em relação à implementação do acordo de paz firmado nesta semana entre os dois países.

O barril do petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, avançava 0,8% e era negociado a US$ 77,23. Mais cedo, a commodity chegou a registrar queda diante da expectativa de aumento da oferta global após a assinatura do entendimento entre Washington e Teerã e a retomada da navegação pelo Estreito de Ormuz. A mudança de rumo ocorreu após o vice-presidente dos EUA, JD Vance, cancelar a viagem que faria à Suíça para se reunir com representantes iranianos.

O Ministério das Relações Exteriores suíço confirmou que as conversas previstas para esta sexta não acontecerão. Apesar da alta do dia, o petróleo ainda caminha para encerrar a semana em baixa. Os preços vinham sendo pressionados pela perspectiva de normalização do fluxo de petróleo no Oriente Médio após o acordo que encerrou quase quatro meses de conflito entre EUA e Irã.

No Oriente Médio, petroleiros começaram a atravessar novamente o Estreito de Ormuz depois que os Estados Unidos suspenderam o bloqueio ao Irã na quinta-feira (18). A retomada da circulação pela rota, responsável por uma parcela significativa do comércio mundial de petróleo, é vista como um fator que pode ampliar a oferta da commodity nos mercados internacionais. Analistas da RBC Capital Markets afirmaram, porém, que ainda existem dúvidas sobre a durabilidade do acordo.

Em relatório, a instituição avaliou que a reabertura de Ormuz pode ocorrer de forma gradual, semelhante ao observado no Mar Vermelho após o acordo firmado com os houthis em 2025, quando o tráfego marítimo continuou abaixo dos níveis registrados antes da crise. Enquanto isso, as bolsas asiáticas fecharam em queda nesta sexta-feira, em movimento de realização de lucros após fortes altas recentes.

No Japão, o índice Nikkei caiu 0,6%, depois de ter atingido um novo recorde intradiário pela quinta sessão consecutiva. Na Coreia do Sul, a bolsa recuou 1,8%, embora ainda acumule valorização de 9,5% na semana. As bolsas da China continental e de Hong Kong permaneceram fechadas devido ao feriado do Festival do Barco do Dragão. Em Taiwan, os mercados também não operaram.

O dólar avançou frente às principais moedas globais após o Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, sinalizar uma postura mais rígida em relação aos juros. O índice que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de divisas subia e caminhava para encerrar a semana com alta de 1,3%. O movimento ocorreu após integrantes do Fed indicarem a possibilidade de novas elevações dos juros ao longo do ano. A valorização do dólar pressionou os metais preciosos.

O ouro caiu 1,9%, enquanto a prata recuou 3,6%. Nos mercados de renda fixa, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano oscilaram após investidores avaliarem os efeitos da política monetária dos EUA e o impacto da queda recente dos preços do petróleo sobre a inflação





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