Canadense Marcelo Flores suffers ACL injury, ruled out of 2026 World Cup

Marcelo Flores, a 22-year-old midfielder from the Mexican club Tigres, suffered a severe ACL injury during the final of the Concacaf Cup against Toluca. He was only 24 hours away from representing Canada in the 2026 World Cup.

Apenas 24 horas após ser confirmado na lista final da seleção do Canadá, meia-atacante do Tigres sofreu entorse no joelho Marcelo Flores , do Tigres , reage após sofrer lesão durante a final da Copa dos Campeões da Concacaf, contra o Toluca - O meia-atacante Marcelo Flores , de 22 anos, viveu uma montanha-russa emocional nos últimos dias que culminou em uma verdadeira tragédia esportiva.

Apenas 24 horas após ser confirmado na lista final de 26 convocados da seleção do Canadá para a Copa do Mundo de 2026, o jogador do Tigres sofreu uma lesão gravíssima que o tirou definitivamente do torneio. O drama ocorreu no último sábado, 30, durante a final da Copa dos Campeões da Concacaf entre Tigres e Toluca. Flores entrou no segundo tempo, mas permaneceu em campo por apenas 15 minutos.

Durante uma jogada de ataque, o atleta prendeu a perna direita no gramado em um lance sem contato e desabou. Os exames confirmaram o pior cenário: uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, lesão que exige cirurgia e impõe um tempo de recuperação de pelo menos seis meses. A contusão representa um golpe duríssimo, especialmente pelo enredo que cercava o jogador.

Nascido no Canadá e filho de pai mexicano, Flores já havia defendido a seleção principal do México. No entanto, no início de 2026, ele tomou a controversa decisão de mudar de nacionalidade esportiva para representar o Canadá, alegando motivos culturais e falta de conexão com o ambiente da equipe mexicana. O técnico canadense, Jesse Marsch, declarou que o grupo está ‘devastado’ com a notícia. Nas redes sociais, o jovem talento lamentou o ocorrido: ‘São tempos muito difíceis. Perdi meu LCA. Voltarei mais forte’





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