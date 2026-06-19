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Canadá vence Catar em goleada histórica; Anvisa retira US$ 30 milhões em produtos irregulares com IA; Tiros causam pânico na Times Square

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Canadá vence Catar em goleada histórica; Anvisa retira US$ 30 milhões em produtos irregulares com IA; Tiros causam pânico na Times Square
CanadáCatarCopa Do Mundo
📆6/19/2026 1:17 AM
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Destaques: Canadá conquista primeira vitória em Copas; Anvisa usa IA para remover produtos irregulares; Tiros provocam correria em Nova York; Vestibular de medicina aberto em SP; Norma sobre 8 de janeiro mantida até julgamento do STF; TRF-1 aplica perspectiva de gênero em licitação

O Canadá obteve uma vitória expressiva sobre o Catar , conquistando sua primeira vitória em Copas do Mundo. A partida terminou com uma goleada que consolidou a superioridade da equipe canadense no campo.

Esse resultado é significativo para a trajetória do Canadá na competição, marcando um momento histórico para a seleção. Enquanto isso, no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que US$ 30 milhões em produtos irregulares foram retirados de circulação graças ao monitoramento por inteligência artificial.

O montante é fruto de um projeto piloto que utilizou a ferramenta Epinet, vigente entre 2021 e 2024, através de cooperação técnica entre a Anvisa e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Em Nova York, a Times Square foi palco de correria após tiros disparados na região. O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) isolou a área, prendeu um suspeito e apreendeu uma arma de fogo.

Uma iniciativa relacionada ao caso será submetida a um comitê de governança, que atuará junto às Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOS) dos estados. Em São Paulo, a BP-Beneficência Portuguesa abriu processo para o primeiro vestibular de medicina, ampliando oportunidades na área da saúde.

Além disso, uma norma que reduz penas de condenados pelos atos do 8 de janeiro deverá permanecer válida até o julgamento final pelo STF. No âmbito federal, o TRF-1 aplicou um protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero para manter a licença de uma servidora, reforçando medidas de equidade

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