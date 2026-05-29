Canadá entra em recessão técnica com queda do PIB e alta do desemprego

O Canadá registrou retração de 0,1% no PIB anualizado no primeiro trimestre de 2026, segundo trimestre consecutivo de queda, configurando recessão técnica. A economia sofre com tarifas dos EUA, aumento de importações, queda de investimentos e desemprego em alta. A inflação acelera para 2,8% impulsionada por energia, enquanto a poupança das famílias cai ao menor nível desde 2024. O primeiro-ministro Mark Carney enfrenta pressão crescente.

Pela primeira vez desde 2020, o Canadá enfrenta os efeitos das tarifas dos Estados Unidos e um mercado interno desaquecido. O primeiro-ministro Mark Carney agora vive pressão em meio a um megaevento esportivo e à performance fraca da economia.

O Produto Interno Bruto (PIB) canadense apresentou retração de 0,1% em base anualizada durante o primeiro trimestre de 2026, após queda revisada de 1% no trimestre anterior. Os dados foram divulgados pelo Statistics Canada nesta sexta-feira, 29 de maio. Como este é o segundo trimestre consecutivo de queda anualizada, especialistas consideraram o fenômeno uma recessão técnica.

Vale notar, no entanto, que em base trimestral — outra forma de medir a variação do PIB, que compara o trimestre atual com o imediatamente anterior — o resultado foi estável, com crescimento de 0%. Isso significa que a economia canadense escapou por pouco de uma recessão técnica segundo esse critério. As projeções do Banco do Canadá e de analistas indicavam crescimento anualizado de 1,5% no período, o que não se concretizou.

O Canadá tem atualmente o 16º maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo, de acordo com relatório de 2023 divulgado pela ONU. O país já liderou o ranking por diversos anos nas décadas de 1990 e 2000, mas foi superado por países europeus nas últimas duas décadas. O principal fator de pressão sobre o PIB no primeiro trimestre foi o aumento das importações, que cresceram 2,9% no período.

Cerca de metade desse crescimento foi puxado por produtos intermediários de metal e sucata metálica, ambos impulsionados pela importação de ouro. Excluindo essas duas categorias, as importações cresceram em ritmo mais moderado, de 1,2%, lideradas por automóveis e caminhões leves e equipamentos industriais, segundo o Statistics Canada. As exportações, por outro lado, recuaram 0,1% no primeiro trimestre, após alta de 1,6% no quarto trimestre de 2025. A queda foi puxada pela redução nas exportações de automóveis e caminhões leves.

O investimento empresarial caiu 0,7% no país, quinta queda trimestral consecutiva. Isso ocorreu principalmente por um recuo de 4,6% em estruturas de engenharia. O investimento do governo também caiu 2,5%, em grande parte por causa da desaceleração nos gastos com sistemas de armamentos em relação ao alto nível registrado no fim de 2025. O investimento residencial caiu 2%, com destaque para a baixa nas compras e vendas de imóveis usados, que encolheram 9,9% no trimestre.

Os efeitos secundários das tarifas já se fazem sentir no investimento, nas contratações, nos gastos e nos preços. A taxa de desemprego subiu para 6,9%, segundo dados do Statistics Canada. O número de pessoas em busca de emprego cresceu 51 mil em abril.

A disponibilidade de postos de trabalho variou pouco no mês (-18 mil, ou -0,1%), mas nos primeiros quatro meses de 2026 o país acumula perda líquida de 112 mil postos de trabalho (-0,5%), concentrada em empregos de tempo integral, que caíram 111 mil no período. O desemprego juvenil, entre pessoas de 15 a 24 anos, subiu 0,5 ponto percentual, chegando a 14,3% em abril, bem acima da média pré-pandemia de 10,8%.

Entre homens em idade economicamente ativa (25 a 54 anos), a taxa subiu 0,3 ponto percentual, para 6,1%. A proporção de desempregados que buscam trabalho há 27 semanas ou mais, considerado desemprego de longa duração, foi de 22,5% em abril, significativamente acima da média pré-pandemia de 17,1% registrada entre 2017 e 2019. Apesar do desempenho fraco da economia, os preços continuam subindo.

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) canadense avançou 2,8% em base anual em abril, aceleração frente aos 2,4% registrados em março, segundo dados do Statistics Canada divulgados em maio. O principal fator de alta foi a energia: os preços da gasolina dispararam 28,6% em termos anuais em abril, após alta de 5,9% em março. A aceleração foi parcialmente explicada por um efeito de base.

A remoção da taxa de carbono para consumidores em abril de 2025 havia causado queda nos preços naquele mês, o que agora pressiona para cima a comparação anual. A isso se somaram incertezas de oferta ligadas ao conflito no Oriente Médio e a troca para o combustível de verão, mais caro. Combustíveis derivados de petróleo também subiram 41,3% em base anual. Excluindo a gasolina, o CPI subiu 2,0% em abril, ritmo mais moderado que os 2,2% de março.

A taxa de poupança das famílias caiu para 3,5% no primeiro trimestre, o menor nível desde o primeiro trimestre de 2024, à medida que o consumo cresceu mais rapidamente do que a renda disponível, segundo o Statistics Canada. O cenário econômico desafiador coloca pressão adicional sobre o governo de Mark Carney, que assumiu em meio a promessas de reerguer a economia e lidar com as tensões comerciais com os Estados Unidos.

A combinação de recessão técnica, desemprego elevado e inflação persistente cria um ambiente difícil para a população canadense, que enfrenta aumento do custo de vida e encolhimento da poupança. Analistas esperam que o Banco do Canadá possa reduzir as taxas de juros para estimular a economia, mas a alta da inflação limita o espaço para manobras.

O país também se prepara para sediar um megaevento esportivo nos próximos meses, o que poderia trazer algum alívio temporário para a atividade econômica, mas os efeitos prolongados das tarifas e da desaceleração global devem continuar pesando





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