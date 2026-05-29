Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Canadá entra em recessão técnica com queda do PIB e alta do desemprego

Economia News

Canadá entra em recessão técnica com queda do PIB e alta do desemprego
CanadáRecessão TécnicaPIB
📆5/29/2026 2:50 PM
📰exame
261 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 125% · Publisher: 63%

O Canadá registrou retração de 0,1% no PIB anualizado no primeiro trimestre de 2026, segundo trimestre consecutivo de queda, configurando recessão técnica. A economia sofre com tarifas dos EUA, aumento de importações, queda de investimentos e desemprego em alta. A inflação acelera para 2,8% impulsionada por energia, enquanto a poupança das famílias cai ao menor nível desde 2024. O primeiro-ministro Mark Carney enfrenta pressão crescente.

Pela primeira vez desde 2020, o Canadá enfrenta os efeitos das tarifas dos Estados Unidos e um mercado interno desaquecido. O primeiro-ministro Mark Carney agora vive pressão em meio a um megaevento esportivo e à performance fraca da economia.

O Produto Interno Bruto (PIB) canadense apresentou retração de 0,1% em base anualizada durante o primeiro trimestre de 2026, após queda revisada de 1% no trimestre anterior. Os dados foram divulgados pelo Statistics Canada nesta sexta-feira, 29 de maio. Como este é o segundo trimestre consecutivo de queda anualizada, especialistas consideraram o fenômeno uma recessão técnica.

Vale notar, no entanto, que em base trimestral — outra forma de medir a variação do PIB, que compara o trimestre atual com o imediatamente anterior — o resultado foi estável, com crescimento de 0%. Isso significa que a economia canadense escapou por pouco de uma recessão técnica segundo esse critério. As projeções do Banco do Canadá e de analistas indicavam crescimento anualizado de 1,5% no período, o que não se concretizou.

O Canadá tem atualmente o 16º maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo, de acordo com relatório de 2023 divulgado pela ONU. O país já liderou o ranking por diversos anos nas décadas de 1990 e 2000, mas foi superado por países europeus nas últimas duas décadas. O principal fator de pressão sobre o PIB no primeiro trimestre foi o aumento das importações, que cresceram 2,9% no período.

Cerca de metade desse crescimento foi puxado por produtos intermediários de metal e sucata metálica, ambos impulsionados pela importação de ouro. Excluindo essas duas categorias, as importações cresceram em ritmo mais moderado, de 1,2%, lideradas por automóveis e caminhões leves e equipamentos industriais, segundo o Statistics Canada. As exportações, por outro lado, recuaram 0,1% no primeiro trimestre, após alta de 1,6% no quarto trimestre de 2025. A queda foi puxada pela redução nas exportações de automóveis e caminhões leves.

O investimento empresarial caiu 0,7% no país, quinta queda trimestral consecutiva. Isso ocorreu principalmente por um recuo de 4,6% em estruturas de engenharia. O investimento do governo também caiu 2,5%, em grande parte por causa da desaceleração nos gastos com sistemas de armamentos em relação ao alto nível registrado no fim de 2025. O investimento residencial caiu 2%, com destaque para a baixa nas compras e vendas de imóveis usados, que encolheram 9,9% no trimestre.

Os efeitos secundários das tarifas já se fazem sentir no investimento, nas contratações, nos gastos e nos preços. A taxa de desemprego subiu para 6,9%, segundo dados do Statistics Canada. O número de pessoas em busca de emprego cresceu 51 mil em abril.

A disponibilidade de postos de trabalho variou pouco no mês (-18 mil, ou -0,1%), mas nos primeiros quatro meses de 2026 o país acumula perda líquida de 112 mil postos de trabalho (-0,5%), concentrada em empregos de tempo integral, que caíram 111 mil no período. O desemprego juvenil, entre pessoas de 15 a 24 anos, subiu 0,5 ponto percentual, chegando a 14,3% em abril, bem acima da média pré-pandemia de 10,8%.

Entre homens em idade economicamente ativa (25 a 54 anos), a taxa subiu 0,3 ponto percentual, para 6,1%. A proporção de desempregados que buscam trabalho há 27 semanas ou mais, considerado desemprego de longa duração, foi de 22,5% em abril, significativamente acima da média pré-pandemia de 17,1% registrada entre 2017 e 2019. Apesar do desempenho fraco da economia, os preços continuam subindo.

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) canadense avançou 2,8% em base anual em abril, aceleração frente aos 2,4% registrados em março, segundo dados do Statistics Canada divulgados em maio. O principal fator de alta foi a energia: os preços da gasolina dispararam 28,6% em termos anuais em abril, após alta de 5,9% em março. A aceleração foi parcialmente explicada por um efeito de base.

A remoção da taxa de carbono para consumidores em abril de 2025 havia causado queda nos preços naquele mês, o que agora pressiona para cima a comparação anual. A isso se somaram incertezas de oferta ligadas ao conflito no Oriente Médio e a troca para o combustível de verão, mais caro. Combustíveis derivados de petróleo também subiram 41,3% em base anual. Excluindo a gasolina, o CPI subiu 2,0% em abril, ritmo mais moderado que os 2,2% de março.

A taxa de poupança das famílias caiu para 3,5% no primeiro trimestre, o menor nível desde o primeiro trimestre de 2024, à medida que o consumo cresceu mais rapidamente do que a renda disponível, segundo o Statistics Canada. O cenário econômico desafiador coloca pressão adicional sobre o governo de Mark Carney, que assumiu em meio a promessas de reerguer a economia e lidar com as tensões comerciais com os Estados Unidos.

A combinação de recessão técnica, desemprego elevado e inflação persistente cria um ambiente difícil para a população canadense, que enfrenta aumento do custo de vida e encolhimento da poupança. Analistas esperam que o Banco do Canadá possa reduzir as taxas de juros para estimular a economia, mas a alta da inflação limita o espaço para manobras.

O país também se prepara para sediar um megaevento esportivo nos próximos meses, o que poderia trazer algum alívio temporário para a atividade econômica, mas os efeitos prolongados das tarifas e da desaceleração global devem continuar pesando

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

exame /  🏆 18. in BR

Canadá Recessão Técnica PIB Desemprego Inflação

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PIB deve crescer 1,1% no primeiro trimestre de 2026, aponta mediana de projeçõesPIB deve crescer 1,1% no primeiro trimestre de 2026, aponta mediana de projeçõesMediana de 71 instituições indica alta de 1,1% do PIB no primeiro trimestre de 2026 ante o trimestre anterior, puxada por indústria, estímulos ao consumo e agropecuária. Para o ano, a expectativa é de expansão de 1,9%.
Read more »

PIB cresce 1,1% e vai a R$ 3,3 trilhões no 1° trimestre de 2026PIB cresce 1,1% e vai a R$ 3,3 trilhões no 1° trimestre de 2026Apesar do crescimento, o número apresenta uma desaceleração em relação ao avanço de 1,4% do PIB do 1° trimestre de 2025
Read more »

PIB brasileiro registra crescimento de 1,1 % no primeiro trimestre de 2026, segundo IBGEPIB brasileiro registra crescimento de 1,1 % no primeiro trimestre de 2026, segundo IBGEO IBGE divulgou que o Produto Interno Bruto avançou 1,1 % no trimestre de janeiro a março de 2026, impulsionado por agropecuária, indústria e serviços, apesar de queda nas exportações e aumento nas importações. O consumo das famílias, os gastos do governo e a formação bruta de capital fixo também foram detalhados, revelando dinâmicas distintas nos diferentes setores da economia.
Read more »

Brasil registra a 6ª maior alta do PIB no mundo no início de 2026Brasil registra a 6ª maior alta do PIB no mundo no início de 2026O resultado do trimestre coloca o Brasil à frente de economias como Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido e Itália
Read more »



Render Time: 2026-05-29 17:50:17