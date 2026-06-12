Canadá e Bósnia e Herzegovina: duas equipes com objetivos diferentes na Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 está chegando e o Canadá está preparado para sua terceira participação em uma das maiores competições de futebol do mundo. A equipe canadense sonha em avançar além da fase de grupos, algo que a Bósnia e Herzegovina não conseguiu em sua única participação em 2014.

A Copa do Mundo de 2026 está chegando e o Canadá está preparado para sua terceira participação em uma das maiores competições de futebol do mundo.

A equipe canadense sonha em avançar além da fase de grupos, algo que a Bósnia e Herzegovina não conseguiu em sua única participação em 2014. A Bósnia e Herzegovina estreou com derrota e perdeu nos dois jogos subsequentes, vencendo apenas a última partida da fase de grupos. Já o Canadá está esperando ansiosamente a cerimônia de abertura, que começa às 14h30 (horário de Brasília) e contará com diversas atrações, incluindo cantores canadenses como Michael Bublé e Alanis Morissette.

A equipe canadense contará com jogadores como Maxime Crépeau, Laryea e Jonathan David, que estão ansiosos para mostrar suas habilidades em campo. A competição será disputada em 16 cidades nos Estados Unidos, Canadá e México, e a expectativa é grande para ver as equipes em ação.

Além disso, a seleção do Haiti removeu o símbolo da independência de seu uniforme após uma decisão da Fifa





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