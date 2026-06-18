A seleção do Canadá garantiu uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Catar em partida amistosa/compatitiva. Jonathan David foi o destaque individual com dois gols, enquanto Cyle Larin completou o marcador. O domínio canadense foi evidente do início ao fim, com numerosas finalizações e um meio-campo assertedivo que anulou as tentativas de reação catarinas.

Em um confronto unilaterally dominado, a seleção canadense de futebol exibiu uma performance ofensiva impressionante, culminando em uma vitória expressiva sobre o Catar por 3 a 0.

A partida, que faz parte de um torneio internacional, viu o Canadá controlar as ações desde os minutos iniciais, criando uma sucessão de oportunidades claras de gol. A defesa catarina, por sua vez, demonstrou numerous fragilidades, sendo constantemente pressionada pelos avanços rápidos e pelos cruzamentos precisos dos alas canadenses. O primeiro gol surgiu após uma jogada ensaiada de escanteio, onde Cyle Larin, com sua presença de área característica, desviou para o fundo das redes.

O segundo e o terceiro gol foram obra de Jonathan David, que mostrou letalidade e frieza nas finalizações, aproveitando assistências de Alistair Johnston e de Tajon Buchanan. O Catar, apesar de alguns lampejos ofensivos esporádicos, principalmente through as investidas de Edmílson Junior, não conseguiu converter sua posse de bola em chances concretas, falhando na finalização e na criação contra uma defesa canadense bem organizada.

A vitória consolida a boa fase do Canadá no cenário internacional e expõe as dificuldades do Catar em competir contra seleções de estilo de jogo mais vertical e atlético. O domínio foi tão absoluto que o placar final não reflete inteiramente a amplitude das chances criadas pelos Maple Leafs, que poderiam ter ampliado a contagem com um pouco mais de precisão nos minutos finais.

A partida serviu também como uma vitrine para jovens promessas canadenses, como Ali Ahmed e Luc De Fougerolles, que contribuíram com assistências importantes, sinalizando um futuro promissor para a geração atual. Para o Catar, o resultado acende um sinal de alerta: será necessário trabalhar a transição defensiva e a eficiência ofensiva se desejar competir em igualdade de condições em próximos compromissos, especialmente contra equipes que explorem a velocidade e os laterais





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