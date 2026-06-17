Campos do Jordão registra nova manhã de geada com temperatura mínima de 3,1°C

A cidade de Campos do Jordão amanheceu com geada na quarta-feira, 17, registrando a temperatura mais baixa do estado de São Paulo. O fenômeno, capturado em imagens por morador, reforça a tendência de madrugadas cada vez mais frias com a aproximação do inverno.

Campos do Jordão, localizada na Serra da Mantiqueira, registrou mais uma manhã de geada na quarta-feira, 17 de maio, com a temperatura mínima atingindo 3,1°C às 6h, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Esta foi a temperatura mais baixa registrada no estado de São Paulo no período, seguida por Apiaí (5,5°C), Divinolândia (5,6°C), Capão Bonito (5,7°C) e Itararé (5,8°C). A geada foi documentada em fotografias tiradas pelo morador Marcelo Bueno no Parque Irmã Maria de Lourdes por volta das 7h30, mostrando a vegetação coberta por uma fina camada de gelo, além da presença de neblina que intensificou a atmosfera típica das manhãs frias na serra.

O município, que é a cidade mais alta do Brasil, tem apresentado sucessivas madrugadas geladas ao longo do ano. O recorde de temperatura mínima em 2026 foi observado em 12 de maio, quando os termômetros marcaram 2,1°C. Com o inverno se aproximando oficialmente, a tendência é que as temperaturas continuem a cair nas madrugadas da região.

A presença de uma estação meteorológica do Inmet em Campos do Jordão permite o monitoramento oficial das condições climáticas localmente, fornecendo dados precisos para a Defesa Civil e demais órgãos. O fenômeno da geada, comum em áreas elevadas durante a estação fria, impacta a agricultura local, especialmente culturas sensíveis ao frio como o café e algumas hortaliças, exigindo medidas de proteção por parte dos produtores.

Além disso, a neblina frequente no outono e inverno contribui para a redução da visibilidade nas estradas que cortam a serra, demandando atenção redobrada dos motoristas. O município também atrai turistas em busca do clima frio e da precipitação de geada, fenômeno que se tornou uma marca registrada da cidade e gera atividades econômicas sazonais.

As imagens divulgadas pelo morador destacam a beleza natural do local, com o gelo cobrindo gramados, troncos de áreas abertas, criando um cenário cinematográfico que se repete anualmente. A Defesa Civil estadual monitora as temperaturas como parte do sistema de alertas para situações de frio extremo, especialmente em vulneráveis. A região do Vale do Paraíba, onde Campos do Jordão está inserido, possui um microclima diferenciado devido à altitude, resultando em temperaturas regularmente mais baixas que as áreas vizinhas.

A geada ocorre quando a temperatura do ar cai abaixo do ponto de congelamento e a umidade relativa é alta, formando cristais de gelo sobre superfícies. Este evento reforça a necessidade de acompanhamento climático contínuo e de adaptação às condições sazonais, tanto para a população quanto para o setor agrícola e de turismo.

A precipitação de geada pode causar danos significativos às lavouras, levando a perdas na produção, enquanto para alguns setores, como hotelaria e restaurantes, o frio atrai visitantes e_move a economia local. A comunicação de eventos como este, com imagens e dados oficiais, ajuda a conscientizar a população sobre os riscos e belezas do clima serrano





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