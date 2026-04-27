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Campo Grande: Semana com Variações Climáticas Significativas

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Campo Grande: Semana com Variações Climáticas Significativas
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📆4/27/2026 9:37 AM
📰CNNBrasil
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Previsão do tempo para Campo Grande entre 27 de abril e 3 de maio de 2026: chuvas moderadas nos primeiros dias, seguido de tempo estável e queda na umidade.

Campo Grande se prepara para uma semana de contrastes climáticos entre 27 de abril e 3 de maio de 2026. Os primeiros quatro dias serão caracterizados por chuvas moderadas, com temperaturas variando entre 18°C e 31°C. A partir da sexta-feira, uma mudança significativa no tempo é esperada, com a chegada de um período mais estável e céu parcialmente nublado.

A umidade do ar apresentará flutuações consideráveis ao longo da semana, oscilando entre 36% e 73%. Analisando os detalhes diários, a segunda-feira, 27 de abril, terá céu parcialmente nublado com chuva moderada, máxima de 31°C e mínima de 18°C, sensação térmica de 27°C durante o dia e 21°C à noite, e umidade em torno de 47%. A probabilidade de chuva é de 100%, com previsão de 4 mm.

A terça-feira, 28 de abril, manterá o padrão de céu nublado e chuva moderada, com máxima de 28°C e mínima de 19°C, sensação térmica de 29°C e 22°C, e umidade aumentando para 62%. O volume de chuva previsto para este dia é de 11,2 mm, o mais alto da semana. A quarta-feira, 29 de abril, seguirá com céu parcialmente nublado e chuva moderada, com temperaturas entre 20°C e 27°C, sensação térmica de 26°C e 24°C, e umidade em 71%.

A quinta-feira, 30 de abril, trará uma leve diminuição na intensidade da chuva, com máxima de 30°C e mínima de 21°C, sensação térmica de 26°C e 23°C, e umidade em 73%. A probabilidade de chuva cai para 28%, com apenas 0,3 mm previstos.

A partir da sexta-feira, 01 de maio, o cenário muda drasticamente, com céu parcialmente nublado e nuvens esparsas, máxima de 33°C e mínima de 22°C, sensação térmica de 31°C e 23°C, e uma queda acentuada na umidade para 36%. Não há previsão de chuva para este dia. O sábado, 02 de maio, será ensolarado, com máxima de 33°C e mínima de 22°C, sensação térmica de 30°C e 25°C, e umidade em 38%.

O domingo, 03 de maio, encerra a semana com céu encoberto e queda nas temperaturas, máxima de 25°C e mínima de 18°C, sensação térmica de 25°C e 18°C, e umidade aumentando para 71%. Em resumo, a primeira metade da semana em Campo Grande será marcada por chuvas moderadas, com um acumulado total de aproximadamente 19,6 mm, sendo a terça-feira o dia mais chuvoso.

A partir da sexta-feira, o tempo se estabiliza, com o fim das chuvas e uma queda significativa na umidade do ar. As temperaturas atingirão o pico na sexta-feira e sábado, com máximas de 33°C, mas cairão consideravelmente no domingo, com máxima de apenas 25°C. É importante que a população se prepare para essas variações climáticas, adotando medidas de proteção contra o sol nos dias mais quentes e se prevenindo contra as chuvas nos primeiros dias da semana.

A mudança brusca na umidade também pode afetar a saúde respiratória, sendo recomendado manter-se hidratado e evitar exposição prolongada ao ar seco. A previsão indica que os ventos serão mais fortes no domingo, atingindo 6,0 m/s, o que pode influenciar nas atividades ao ar livre

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