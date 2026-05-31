Campanha Nacional Exige Cessar Fumo: Efeitos Profundos em Saúde Cardiovascular, Pulmonar e Mais

A iniciativa divulgada em 31 de março mostra como o tabagismo causa mais de 8 milhões de mortes por ano, impactos em artérias, funções respiratórias e a gravidade da exposição passiva. Explica a regeneração do corpo, benefícios de parar, e estratégias médicas e comportamentais para largar o vício.

Numa ampla campanha divulgada neste domingo 31, especialistas lançaram um alerta abrangente sobre os estrondosos impactos do tabagismo no organismo humano. A Organização Mundial da Saúde alerta que mais de oito milhões de pessoas morrem anualmente ao redor do mundo devido ao hábito de fumar, enquanto no Brasil o número atinge cerca de 161 mil mortes por ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer.

O objetivo central da iniciativa, que contou com a participação de médicos e representantes de programas de cessação do fumo, é não apenas demonstrar os efeitos em cardiopulmonar, mas também revelar como a fumaça do cigarro pode comprometer diversas outras funções corporais. A médica de família Vanessa Zago, membro do Programa Fumo Zero da Amil, destacou que o fumo eleva substâncias tóxicas no sangue e as depositam no endotélio, a camada interna das artérias.

Esse mecanismo favorece a inflamação, o acúmulo de gordura e a formação de placas ateroscleróticas. Quando tais placas rompem, coágulos se formam e podem bloquear vasos no coração ou no cérebro, resultando em infartos ou AVCs, conforme explicou o cardiologista Marcio Sousa, chefe da Seção de Hipertensão Arterial, Tabagismo e Nefrologia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.

Além dos fumantes ativos, outro grupo gravemente vulnerável são os fumantes passivos: pessoas que não ensaiam a fumaça diretamente, mas vivem em contato constante com ela. Vanessa ressaltou que a exposição repetida aumenta substancialmente o risco de câncer de pulmão, doenças cardiovasculares, asma, infecções respiratórias e, em crianças, bronquite, pneumonia e crises asmáticas. Embora o nível de risco seja inferior ao dos fumantes ativos, o fato permanece alarmante, pois não existe nível seguro de exposição.

O tema também incluiu a discussão sobre a possibilidade de regeneração corporal após o abandono do tabagismo. Marcio Sousa descreveu que, dentro de 12 horas da última cigarro, os níveis de monóxido de carbono diminuem e a oxigenação melhora. Nos primeiros três a nove meses, sintomas respiratórios tendem a reduzir e a energia aumenta. Em cinco anos, o risco de AVC de quem parou pode chegar ao mesmo nível de quem nunca fumou.

Ainda assim, Sousa alertou que danos estruturais já estabelecidos no pulmão podem persistir mesmo após a cessação. Por fim, a equipe reforçou como a medicina pode intervir para apoiar quem deseja se libertar do vício. Vanessa Zago apontou que terapia psicológica, tratamento medicamentoso e acompanhamento médico são essenciais. Nas prescrições, citou a reposição de nicotina, bupropiona e vareniclina.

Marcio Sousa completou com dicas práticas de rotina: atividade física leve a moderada, sono regular, troca de gatilhos como o café por chá, uso de água ou alongamento em pausas de trabalho e respiração lenta como forma de reduzir a fissura. Ele enfatizou que estes hábitos, embora não substituam o tratamento, tornam o processo mais leve e menos propenso a recaídas





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