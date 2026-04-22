Campanha do Burger King sobre Neymar e Copa de 2026 incendeia redes sociais

Nova campanha publicitária do Burger King gera controvérsia ao ironizar a ausência de Neymar no álbum da Copa do Mundo, dividindo a opinião pública brasileira.

A recente campanha publicitária lançada pelo Burger King , estrategicamente desenhada para capitalizar o engajamento em torno da Copa do Mundo de 2026, tornou-se o centro de um acalorado debate nas redes sociais. A peça publicitária, que utiliza uma abordagem de marketing agressiva e bem-humorada, compara de forma direta o custo de um pacote de figurinhas do álbum oficial do torneio com o valor de uma porção de frango empanado, produtos emblemáticos da rede.

No entanto, o elemento que realmente impulsionou a viralização do conteúdo foi uma referência direta à ausência de Neymar no referido álbum, sugerindo, de forma irônica, que o consumidor deveria escolher entre os produtos da marca ou investir na figurinha de um jogador que nem sequer foi convocado. Esta escolha narrativa, embora alinhada com o histórico irreverente da empresa, gerou uma divisão clara entre os consumidores brasileiros. Por um lado, uma parcela significativa do público na internet aplaudiu a iniciativa, interpretando-a como uma jogada de mestre em termos de marketing digital e sátira cultural, reforçando a identidade da marca como uma entidade que não teme provocar reações. Por outro lado, um contingente igualmente vocal de críticos classificou a ação como desnecessária, desrespeitosa e desprovida de sensibilidade diante da trajetória do atleta. O contexto em que a campanha foi inserida é particularmente sensível, visto que a possível participação de Neymar no Mundial de 2026 é um dos temas mais debatidos no futebol brasileiro. A exclusão do atacante do álbum oficial de figurinhas, que contará com um volume recorde de 980 cromos e um custo de sete reais por pacote, funcionou como um combustível para as especulações sobre sua real condição física e o seu futuro na Seleção Brasileira. A empresa, acostumada a lidar com polêmicas, mantém sua postura, enquanto o debate sobre a ética na publicidade esportiva ganha novos contornos. A discussão sobre a convocação de Neymar não é meramente superficial, refletindo uma divisão nacional capturada por dados recentes do Datafolha. Segundo a pesquisa realizada entre 7 e 9 de abril, 53% dos brasileiros manifestam o desejo de ver o atacante na lista oficial dos 26 convocados, que será divulgada em meados de maio. Este apoio representa um crescimento em comparação com levantamentos anteriores, mesmo diante de um cenário de fragilidade física do jogador. Desde a grave lesão no joelho esquerdo sofrida em outubro de 2023, Neymar acumula apenas sete partidas pelo Al Hilal, com um desempenho que levanta dúvidas legítimas sobre sua capacidade de suportar a intensidade de uma Copa do Mundo. Entre o otimismo de uma parte da torcida e o ceticismo fundamentado em problemas médicos, a marca de fast-food conseguiu, com uma simples peça publicitária, centralizar o debate nacional, provando mais uma vez que, no Brasil, futebol e publicidade são campos indissociáveis e inerentemente explosivos





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