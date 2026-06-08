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Campanha do Agasalho 2026 arrecada roupas e cobertores para famílias vulneráveis em Barra do Piraí

Ação Social News

Campanha do Agasalho 2026 arrecada roupas e cobertores para famílias vulneráveis em Barra do Piraí
Campanha Do AgasalhoBarra Do PiraíAssistência Social
📆6/8/2026 7:35 PM
📰jornalodia
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A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Assistência Social, iniciou a Campanha do Agasalho 2026 com o objetivo de recolher roupas de frio, cobertores e outros itens de inverno para famílias em situação de vulnerabilidade. A ação conta com a parceria da população e reforça a rede de solidariedade do município, buscando garantir proteção e dignidade durante os meses mais frios.

Com a aproximação do inverno e a queda das temperaturas, a Prefeitura de Barra do Piraí, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social , lançou a Campanha do Agasalho 2026.

A iniciativa tem por meta recolher roupas de frio, casacos, cobertores, mantas, meias e outros artigos de inverno em bom estado para socorrer famílias em situação de vulnerabilidade social no município. A ação pretende reforçar a rede de solidariedade local e assegurar que um número maior de pessoas possa enfrentar o frio com dignidade e proteção. Os bens arrecadados serão distribuídos entre as famílias atendidas pelos serviços da assistência social, atenuando os efeitos do frio sobre os grupos mais carentes.

A secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, enfatizou a importância da colaboração popular para o êxito da campanha. Sabemos que diversas pessoas mantêm em casa peças que não usam mais e que podem ser muito úteis para outras nessa época. A Campanha do Agasalho é uma chance de transformar um ato simples em atenção e acolhimento. Cada doação traduz carinho, amparo e esperança para quem enfrenta dificuldades.

A prefeita Katia Miki complementou que a campanha vai além da simples coleta de roupas, pois fortalece os vínculos de solidariedade entre os habitantes de Barra do Piraí. A cidade sempre demonstrou um espírito solidário muito forte. Tenho certeza de que, mais uma vez, nossa população vai abraçar essa causa e ajudar a aquecer o inverno de muitas famílias. Quando nos unimos em prol do próximo, construímos uma comunidade mais humana, acolhedora e justa para todos.

A administração municipal solicita que as doações estejam limpas e em condições apropriadas para uso. A meta é que a mobilização atinja todos os bairros e distritos, aumentando o número de famílias beneficiadas durante a estação mais fria do ano

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