A Rexona lança uma campanha inspirada nos três países-sede da Copa do Mundo (Canadá, México e Estados Unidos), distribuindo pelúcias colecionáveis que remetem aos mascotes oficiais do evento. A estratégia busca探索 a nostalgia e o apelo afetivo dos fãs, especialmente no Brasil, onde há uma crescente valorização de produtos tateis e colecionáveis. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, embaixador da marca, reforça a conexão com o público, destacando o compromisso da Rexona em acompanhar os torcedores durante todo o torneio. A promoção permite até seis mascotes por CPF, com retirada via correio, pontos de troca ou lojas parceiras, e faz parte do movimento 'molho brasileiro', que celebra a paixão nacional pelo futebol.

A Rexona , marca de desodorantes do grupo Unilever, lançou uma campanha estratégica para o período da Copa do Mundo, apostando em nostalgia, itens colecionáveis e a figura icônica de Ronaldo Fenômeno para se aproximar dos fãs brasileiros.

A ação baseia-se na distribuição de pelúcias inspiradas nos personagens que representam os três países-sede da competição - Canadá, México e Estados Unidos - e reflete uma tendência de comportamento do consumidor que valoriza a experiência tátil e a memória afetiva palpável. Para Lucas Moutinho, gerente de marketing da Rexona, essa estratégia dialoga diretamente com o desejo do brasileiro por objetos que gerem valor físico e emocional, especialmente em um mundo cada vez mais digitalizado.

A campanha também explora a nostalgia, já que a Copa do Mundo transcende os jogos e se conecta a sentimentos de pertencimento e lembranças afetivas dos torcedores. A presença de Ronaldo Fenômeno, embaixador da marca para o evento, reforça essa ponte entre o consumo diário e o desejo de colecionar símbolos oficiais do torneio. A iniciativa visa democratizar o acesso a esses ícones, garantindo que a Rexona seja parceira da torcida em momentos de ansiedade, festa e celebração.

A promoção é limitada a seis mascotes por CPF, com envio aleatório entre os três modelos, e o cadastro no site pode ser feito até 31 de julho ou enquanto durarem os estoques. A retirada pode ser via correio, em 173 pontos de troca espalhados pelo Brasil ou em lojas das redes Droga Raia e Drogasil no ato da compra. Aampaigna integra o 'molho brasileiro', movimento global da marca que celebra o jeito único de viver o futebol no país.

Além disso, a Rexona, que há dez anos patrocina celebrações juninas no Nordeste, amplia investimentos na região, reforçando sua conexão com consumidores locais. Em um cenário em que marcas buscam aumentar o engajamento, a expectativa é que a ação impulsione as vendas no varejo durante o Mundial, independentemente do desempenho da seleção. A mensagem 'Rexona Nunca Te Abandona' reforça o compromisso da marca de acompanhar o torcedor em todos os momentos, refletindo uma visão de longo prazo no mercado brasileiro





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