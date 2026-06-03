A campanha de agasalho do Porto do Açu visa arrecadar itens de inverno para instituições sociais em São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro.
A campanha de agasalho do Porto do Açu visa arrecadar itens de inverno para instituições sociais em São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro.
A coordenadora de Relacionamento com a Comunidade do Porto do Açu, Lucíola Marçal, destaca que a campanha é uma iniciativa que une esforços para ampliar o alcance e gerar impacto positivo para quem mais precisa durante o inverno. As doações podem ser feitas até o dia 19 de junho em 17 pontos de coleta em empresas do complexo portuário, instituições parceiras em Campos e o escritório do porto na Glória, no Rio de Janeiro.
Os itens de inverno podem incluir casacos, calças, cobertores, edredons, meias e demais itens em bom estado. A entrega das arrecadações às instituições beneficiadas está prevista para o dia 25 de junho. Em São João da Barra, a arrecadação contará com pontos de coleta instalados no Porto do Açu, com o engajamento das empresas parceiras Estação Açu, T-MULT, FERROPORT, DOME, NOV, VAST, TechnipFMC, Navship, Otamerica, Anglo American e GNA.
Já em Campos, os pontos de arrecadação estão localizados no Sicoob Fluminense, Unimed, Essencial Care, Cooperativa Norte Saúde e Sest Senat. No Rio de Janeiro, as arrecadações acontecem no escritório do Porto do Açu, na Glória. As instituições beneficiadas incluem o Instituto Mulheres em Ação, em São João da Barra, a Obra do Salvador e o Abrigo Manoel Cartucho, em Campos dos Goytacazes, e o Exército da Salvação, no Rio de Janeiro.
A campanha é desenvolvida em São João da Barra, Campos e no Rio de Janeiro, com 17 pontos de coletas e de doações. O Programa de Voluntariado do Porto do Açu soma mais de 60 ações realizadas desde sua criação, em 2017, beneficiando cerca de 30 mil pessoas e impactando mais de 120 instituições
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